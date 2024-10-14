На тихі ділянки, – Андрющенко про переміщення резервів окупантів через Маріуполь

Росіяни активізували рух через Маріуполь, де спостерігається пересування колон із паливом. 15 автоцистерн пересувались в напрямку Приморська та Бердянська. Окупанти тримають їх ближче до лінії боєзіткнення.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що ворог розміщує паливо невеликими кількостями в різних місцях для подальшої роботи техніки. Ба більше, ворог розміщує багато людських резервів, які окупанти можуть в майбутньому використати для штурмів

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Переміщення резервів окупантів через Маріуполь

Радник міського голови пояснив, що ділянка від Вугледару до Кінських Роздорів та Гуляйполя останнім часом була фактично "заморожена", ніяких активних бойових дій там не було.

Однак та кількість палива, яку росіяни перевозили за останній тиждень в Запорізьку область потрібна була б для активних боїв. Адже паливо потрібне для пересування бронетехніки та артилерії.

Росіяни, з урахуванням того, що ми знищуємо їхні склади нафтопродуктів одним ударом, вони почали паливо розкидати. Вони роблять такі оперативно-тактичні закладки ближче до лінії фронту, але невеликою кількістю в одному місці, тобто переміщують на тихі ділянки,

– зауважив Андрющенко.

Окупанти це роблять для того, щоб була набагато менша відстань від зберігання палива до самої лінії боєзіткнення, а також, щоб Україні було важче ці склади ліквідувати.

Крім того, через Маріуполь було помічено пересування військової техніки з метою переміщення окупантів.

За словами радника міського голови, росіяни здійснювали подібне переміщення окупантів перед тим, як вони активізували наступи на Вугледар. Зараз з території Росії приїжджають вже сформовані підрозділи, які рухаються колонами в бік Розівки та Пологів.

Там немає активних бойових дій, де б ці військові могли б бути залучені. Їх розміщують подалі від лінії боєзіткнення, хоч і тримають в одному місці цілим підрозділом.

Це свідчить про те, що росіяни мають резерв для того, щоб на певній ділянці фронту активізуватись та посилювати тиск. Коли це станеться, ці резерви будуть брати участь в штурмових діях.

Росіяни мають свою тактику щодо наступу – штурмувати кілька точок, де є найслабший захист, там вони і посилюють тиск. Тому ймовірно, що тут буде така ж ситуація.

Це і є резерви, які росіяни переміщують на тихі ділянки. Це і є відповідь на питання про мобілізаційної здатності Росії. Тактика росіян – це головна учать у штурмах саме людей, не техніки,

– наголосив Андрющенко.

До слова, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що окупанти планують активізувати штурми на Запорізькому напрямку. Ворог хоче вийти на адмінкордони Донецької області.