Їх не можна чіпати: Андрющенко сказав, які 2 цікаві об'єкти з'явились у Маріуполі

У тимчасово окупований Маріуполь росіяни завезли багато мігрантів. Серед них є ті, які живуть серед цивільних і ті, які живуть під охороною. Їх абсолютно ніхто не чіпає та не перевіряє.

В місті з'явились 2 цікаві об'єкти на місці яких колись були ТРЦ, саме там і живуть ці мігранти, яких привезли для будівельних робіт. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що вони живуть ізольовано, адже поводяться досить дико.

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2 цікаві об'єкти у Маріуполі

Радник міського голови Маріуполя розповів, що росіяни перетворили ТРЦ Порт City на такий собі концтабір для мігрантів, який не можна чіпати на території міста органами контролю.

Другий цікавий об'єкт в місті розташований на лівобережжі. Він теж є на місці розтрощеного та спаленого іншого колишнього ТРЦ. Це є вагони, їх окупанти огородили парканом з колючим дротом. Цей об'єкт існує з осені 2022 року.

Що це за об'єкти? От перших 20 тисяч мігрантів, яких росіяни примусово завезли в Маріуполь для початку будівельних робіт вони і поселили в ці табори для будівельників,

– пояснив Андрющенко.

Ці мігранти відрізняються від інших тим, що вони є під контролем підрядників забудов, які є кремлівськими олігархами. Їх не чіпають перевірками, не роблять зачистки. Це такі собі мігранти "в законі", яким дозволено там перебувати.

Такий режим введено через те, що їх тримають якомога далі від маріупольців, бо вони дуже докучають.

Всі ці мігранти-азіати дуже дикі. Вони чіпляються до людей, особливо до жінок. Тому їх тримають за парканом та контролюють, що вечорами вони не вештались,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

Він додав, що інші ж мігранти живуть серед мешканців міста. Їх перевіряє і росгвардія, і військова комендатура.

До слова, раніше Андрющенко розповів, що в Маріуполі будівництво низки об'єктів призупинено, що може бути пов'язано з чистками у міноборони Росії. Майже всі об'єкти будуються фірмою "РКС-НР", дочірнім підприємством "РосКапСтрой", яке пов'язують із заступником голови уряду Росії Маратом Хуснулліним.