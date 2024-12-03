Скільки російських військових живе в Маріуполі та де саме: Андрющенко озвучив дані

В окупованому Маріуполі зростає кількість росіян. Це пов'язано з тим, що в місті будують іпотечне житло та пропонується пільгове кредитування на його придбання. Нині серед населення Маріуполя місцеві жителі; росіяни, які купили там квартири в новобудовах і російські військові.

Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко в етері 24 Каналу зазначив, що військові окупаційної російської армії в Маріуполі регулярно змінюються.

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Де в Маріуполі живуть російські солдати

Зі слів Андрющенка, російські військовослужбовці тотально серед цивільного населення Маріуполя не розміщуються, тому рахувати їх як населення міста – некоректно.

Військових від 10 до 15 тисяч. Вони не займають житлову забудову, є певні гуртожитки, де вони живуть разом з місцевими, є територія комбінату імені Ілліча, це величезна військова база, ще є певні промислові локації, де вони базуються,

– розповів Андрющенко.

Зараз триває наступ на Курахівському напрямку і в Маріуполі через це, зі слів керівника "Центру вивчення окупації", стало набагато менше російських військових, тому що їх відправляють на фронт.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Андрющенка, якщо Маріуполь у 2025 році залишиться окупований, а будівництво іпотечного житла (під 2%) там продовжиться, то кількість росіян в місті може зрости на 50 – 70 тисяч осіб. Серед тих, хто активно скуповує квартири в Маріуполі – жителі Москви та Санкт-Петербурга. Нині найвища вартість житла в місті становить 8,3 мільйона рублів (однокімнатна квартира).

Зазначимо, що кількість українців, які повернулися в окупований Маріуполь складає від 20 до 40 тисяч, це переважно люди пенсійного віку. Їхнє повернення зокрема пов'язане з відсутністю іншого житла.