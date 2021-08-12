Головні новини 12 серпня: програма візиту Зеленського до США, репетиція параду

В зоні проведення ООС помер військовий з Львівщини. У ЗМІ з'явилася ймовірна програма візиту Володимира Зеленського до США. Терористи руху "Талібан" наблизилися до столиці Афганістану. Міноборони опублікував кадри з репетиції параду до Дня Незалежності. Українські паралімпійці вилетіли у Токіо. Такими були головні новини України та світу 12 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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На Донбасі помер військовий

Джерело: 24 канал

В зоні проведення Операції об'єднаних сил помер 51-річний Олександр Орос з Новояворівська. він був рядовим 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.



На Донбасі помер військовий / Колаж 24 каналу

У штабі ООС повідомили, що смерть військового не пов'язана з бойовими діями. Причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.

Дату похорону Олександра Ороса у Новояворівській міськраді пообіцяли повідомити пізніше. У покійного вдома залишилась мама.

Ймовірна програма візиту Зеленського

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родичам та друзям Олександра Ороса з приводу непоправної втрати.

Джерело: Zn.ua

За попередніми даними в рамках візиту до США президент Володимир Зеленський відвідає не тільки Вашингтон, але і Чикаго та Сан-Франциско.

Президент відсвяткує День Незалежності з діаспорою

Візит Зеленського до США розпочнеться 28 серпня. Президент прилетить у Чикаго, де зустрінеться з українською діаспорою для святкування Дня Незалежності України. Уже ввечері наступного дня Зеленський відправиться у Вашингтон для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Вона відбудеться 30 серпня.

У столиці США Володимир Зеленський на довго не затримається. Наступного дня він відправиться у Сан-Франциско.

Зеленський може зустрітися з Ілоном Маском

Точної програми візиту президента у Сан-Франциско ще немає, однак є три можливі варіанти. Зеленський може зустрітися з Ілоном Маском або з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком.

Також є варіант, що український президент прочитає лекцію в Стенфордському університеті про трагедію Бабиного Яру. Однак в організації цього є перешкоди: канікули в університеті та карантинні обмеження. Це може завадити зібрати необхідну кількість слухачів.

Таліби підступають до Кабула

Джерело: AP

У руках талібів більшість території країни

Терористи угрупування "Талібан" захопили уже 10 столиць провінцій. Зокрема вони заявляють про захоплення найбільших після Кабула міст – Кандагару та Герату. За деякими даними, таліби контролюють уже понад 2 третини території Афганістану.

Останнє місто, яке захопили терористи розташоване всього за 130 кілометрів від Кабула, столиці Афганістану.

Прогнози для Афганістану невтішні

У Пентагоні США впевнені, що виведення американських військ зіграє на руку терористам та їх союзникам. Зокрема терористам з "Аль-Каїди", які є союзниками "Талібану".

Американська розвідка передбачає, що Кабул здасться до осені. Капітуляція столиці означатиме перемогу терористів. Урядові війська готуються до захисту Кабула.

Репетиція параду до Дня Незалежності

МЗС України закликає утриматися від поїздок в Афганістан, а тих, хто зараз там перебуває просить негайно покинути країну. в разі виникнення загрози життю та безпеці, міністерство просить звертатися до Посольства України в Таджикистані на "гарячу лінію" за номером +992 900006520 або в МЗС України за номером +38 044 238-16-57.

Джерело: фейсбук Сухопутних військ ЗСУ

У Києві пройшли репетиції параду до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня. Кадри з репетицій опублікували в мережі. На них помітно, що були задіяні різні підрозділи, які вийдуть на парад.

Репетиція параду до Дня Незалежності: фото Сухопутних військ ЗСУ

Міністр оборони України Андрій Таран, який також був присутнім на репетиції, заявив, що Україна відходить від радянських традицій. На цьогорічному військовому параді не буде об'їзду військ та привітання кожної особи окремо.

Окрім того, в мережі також оприлюднили відео з репетиції.

Українські спортсмени полетіли на Паралімпіаду в Токіо

Джерело: 24 канал

12 серпня відбулися проводи українських паралімпійців у Токіо. На урочисту церемонію прибув і президент Володимир Зеленський. Він згадав про успіхи української збірної на минулих змаганнях в Ріо. Тоді наші паралімпійці здобули 374 нагороди.



Президент володимир Зеленський відвідав церемонію проводів паралімпійців у Токіо / Фото сайту Президента

Також президент пообіцяв українським паралімпійцям професійну літню базу для підготовки до змагань.

Україна дебютує в трьох видах спорту

Паралімпіада у Токіо розпочнеться 24 серпня. Від України у ній візьмуть участь 143 спортсмени, які виступатимуть у 15 видах спорту з 22 представлених на змаганнях.



Українська збірна виступить у 15 видах спорту / Фото сайту Президента

У трьох видах спорту українські спортсмени спробують свої сили вперше: у бадмінтоні та тхеквондо, які цього року вперше увійшли в програму Паралімпіади, та у чоловічому гандболі.

Проводи українських паралімпійців на змагання у Токіо: відео