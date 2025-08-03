У східній федеральній землі Саксонія-Ангальт у Німеччині виявили пошкодження кабелю. Правоохоронці вважають це умисним підпалом.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DW.

Дивіться також У Німеччині зійшов з рейок пасажирський потяг: відомо про загиблих і багатьох постраждалих

Що відомо про підпал кабелів у Німеччині?

Німецький концерн Deutsche Bahn у суботу, 2 серпня, повідомив, що в районі станції Вебау поблизу міста Гоенмельзен у східній федеральній землі Саксонія-Ангальт виявлено вже третій підпал кабелю на залізничній лінії.

За попередніми даними місцевої поліції, ця пожежа була умисним підпалом.

Раніше 2 згорілих кабелі тимчасово паралізували роботу поїздів за маршрутом між містами Дюссельдорф і Дуйсбург на заході Німеччини. За попередніми даними, мовиться про диверсію, внаслідок якої довелося замінити п'ять кабелів завдовжки близько 100 метрів.

Хоча залізничне сполучення землі Північний Рейн-Вестфалія (NRW) було відновлено 2 серпня, розслідування інциденту триває.

Своєю чергою, відповідальність за підпали взяли на себе ліві екстремісти. На онлайн-платформі лівого спрямування 1 серпня розмістили повідомлення, в якому відповідальність за скоєне взяли на себе ліві екстремісти з Kommando Angry Birds, що виступають проти індустріальних систем. Наразі поліція перевіряє справжність заяви.