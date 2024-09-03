Росія вдарила по Інституту зв'язку в Полтаві: до розслідування долучиться Міноборони

Росія посеред дня вдарила двома балістичними ракетами по Полтаві. На жаль, внаслідок атаки багато загиблих та поранених.

Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що станом на 17:51 3 вересня вже 49 загиблих та 219 поранених. На місці тривали пошуково-рятувальні роботи.

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Як Міноборони долучиться до розслідування трагедії

Глава Міноборони Рустем Умєров заявив, що Полтава і вся Україна переживає страшну трагедію – російський агресор вдарив балістикою по одному з навчальних закладів міста і лікарні.

Обставини трагедії у співпраці з правоохоронцями з'ясовуватиме також Головна інспекція Міноборони… Мої щирі співчуття родинам загиблих,

– заявив міністр оборони Рустем Умєров.

Він додав, що сьогоднішні події у Полтаві – це черговий доказ жорстокості російського терору.

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До речі, Володимир Зеленський заявив, що окупанти частково зруйнували Інститут зв'язку. Мовиться, ймовірно, про Полтавський військовий інституту зв'язку.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що шикувань у момент удару по Інституту зв'язку в Полтаві не було.