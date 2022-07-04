Комендатура та перепис дітей, – Стрюк про ситуацію в Сєвєродонецьку

Сєвєродонецьк вже понад тиждень перебуває під російською окупацією. Станом на 4 липня росіяни намагаються налагодити там адміністративну діяльність.

Що відбувається у захопленому місті

Про ситуацію в Сєвєродонецьку розповів мер Олександр Стрюк. Це відбулося в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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За його словами, в місті вже призначили комендатуру. Тепер окупанти намагаються провести перепис населення, яке залишилося. Найбільше їх цікавлять діти. За офіційною версією, держава-агресорка хоче розпочати "навчання" з 1 вересня, тому й встановлює, скільки дітей живе у Сєвєродонецьку. Однак Стрюк у правдивості такого пояснення сумнівається.

Росіяни визначили більш-менш вцілілі школи й оголосили, що там буде розпочинатися навчання. Більшість вчителів виїхали на підконтрольну територію, матеріальна база зруйнована внаслідок обстрілів, багато шкільного майна згоріло. Тому ця версія виглядає не дуже правдоподібно,

– зазначив мер.

Водночас, яка справжня мета ворога, чиновник не знає.

Крім того, зараз російські військові намагаються знайти комунальників у Сєвєродонецьку. Однак місто настільки зруйноване, що ті не допоможуть. Стрюк наголосив, що електрику гіпотетично можна подати генераторами, але потужності для водопостачання нема.

Дивіться відео, як зараз виглядає зруйнований Сєвєродонецьк:

Як ЗСУ відійшли з Сєвєродонецька

25 червня Стрюк заявив, що Збройні Сили України відійшли з Сєверодонецька. У Генштабі пояснили, що таке рішення довелося схвалити, адже позиції наших захисників у місті були вже розбиті. Воїни мали відійти на укріплені позиції, бо інакше зазнали б багато втрат. Росіяни кинули на захоплення міста величезну кількість техніки та резерви.

Згодом голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що відхід відбувся за планом і жоден захисник не загинув.

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