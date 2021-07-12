Головні новини 12 липня: Павловський під вартою, вибори у Молдові, тріумф Італії

Генерала Ігоря Павловського взяли під варту у справі про поставки неякісної техніки. У "Голосі" суперечка через зміну керівника фракції. Партія Майї Санду отримала монобільшість на парламентських виборах у Молдові. Італія перемогла на Євро 2020, і футболісти з тріумфом прилетіли до Рима. Такими були головні новини України і світу 12 липня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Павловський під вартою

Джерело: ДБР

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському. Так генерала взяли під варту на 2 місяці з альтернативою у внесення застави. Щоправда, її розмір – 500 мільйонів гривень.

Відзначимо, що запобіжку для генерала обирали протягом тижня.

Таким чином це четвертий підозрюваний у справі, якого суд відправив під арешт. Загальна сума застави для фігурантів становить понад 1,8 мільярда гривень.

Хто такий Ігор Павловський? Це генерал-лейтенант ЗСУ, заступник міністра оборони у 2015 – 2019 роках. Павловський був учасником боїв за Маріуполь у вересні 2014 року, очолював Сектор М. За мужність і героїзм нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.



Джерело: Це генерал-лейтенант ЗСУ, заступник міністра оборони у 2015 – 2019 роках. Павловський був учасником боїв за Маріуполь у вересні 2014 року, очолював Сектор М. За мужність і героїзм нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.Джерело: Вікіпедія

Що відомо про справу

За версією слідства, внаслідок домовленості між посадовцями Міноборони та "Кузні на Рибальському" у 2016 році з низкою порушень був укладений договір на постачання військових катерів.

Виявилось, що вони не відповідають технічним вимогам та не придатні для використання Збройними Силами.

За цим епізодом справи збитки становлять близько 443 мільйонів гривень. Інший епізод постачання неякісної техніки для МОУ стосується компанії "Богдан Моторс".

Печерський суд 7 липня взяв під варту голову правління підприємства Кузня на Рибальському Валерія Шандру. Він перебуватиме в СІЗО 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі понад 443 мільйонів гривень.

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Партія Санду перемогла на виборах у Молдові

Джерело: ЦВК Молдови

Затяжна парламентська криза і вплив політики проросійського експрезидента Ігоря Додона призвели до позачергових виборів у Молдові. Відтак під час волевиявлення мешканці держави підтримали президентку Майю Санду і її партію "Дія та солідарність".

Політсила отримала переважну більшість – 52,80% голосів громадян.

На другому місці опинився передвиборчий блок Партії соціалістів і Партії комуністів – 27,17% голосів. Із ним до парламенту знов зайде експрезидент Молдови Ігор Додон.

На третьому – партія "Шор", за яку проголосували 5,74% виборців. Решта політсил не проходять до парламенту.



Результати виборів у Молдові / Інфографіка 24 каналу

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Зміна голови фракції у "Голосі"

Джерело: фейсбук Олександри Устінової

Народна депутатка Олександра Устінова заявила, що "Голос" 12 липня вирішив звільнити голову фракції Ярослава Железняка. За це начебто проголосували 11 нардепів, тобто більшість.

Відтак, за словами Устінової, спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову відправили відповідну заяву про зміну очільника.

Железняк давай да свіданья або в "Голосі" змінили голову фракції,

– заявила Устінова.

Тимчасово виконувати обов'язки голови фракції буде заступник Железняка Роман Костенко. Сам Железняк одразу відреагував на заяву Устінової у своєму телеграмі. Він наголосив, що "з подивом дізнався про вигадки колеги з так званої "Справедливості" про кадрові зміни".

Згідно з положенням про фракцію "Голос", таке рішення (про звільнення – 24 канал) схвалюється 14 голосами. Навіть, якби воно відбулося (але ні). Погано, що ніхто регламент та положення про фракцію так і не прочитав,

– зауважив політик.

Железняк порадив не вірити інформації про його звільнення. До того ж офіційно в "Голосі" зазначили, що заява Устінової не відповідає дійсності. Там послалися на згадані необхідні 14 голосів для зміни голови фракції.

Італія – переможець Євро-2020

Джерело: 24 канал

У ніч проти 12 липня стало відоме ім'я переможця турніру Євро-2020. У фіналі між збірними Англії та Італії перемогу здобула збірна Італії. Італія стала чемпіоном Європи вперше з 1968 року.

Переможця Євро-2020 вдалося визначити лише у серії післяматчевих пенальті. У футбольній фортуні сильнішою виявилась команда Роберто Манчіні, яка реалізувала 3 пенальті. Натомість англійці не забили три 11-метрові удари.



Леонардо Бонуччі, який у другому таймі зрівняв рахунок / Фото Getty Images

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Святкування в Італії прокотилося по всіх містах та селах з півночі на південь. Гучні гуляння тривали усю ніч.

Самі ж чемпіони Європи вранці 12 липня прилетіли з Лондона у Рим. Там італійську збірну чекав теплий прийом – спершу в самому аеропорту, а згодом і біля готелю.

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Втім, не обійшлося і без жертв та постраждалих: у місті Фоджа застрелили чоловіка, а у Венеції виявили тіло потопельника. Припускають, він міг померти під час святкування.

Правоохоронці зафіксували чимало порушень, а медики – травми.