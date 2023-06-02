ЗСУ просуваються під Вугледаром: фронтове зведення від Романа Світана

ЗСУ змогли відбити дкілька позицій росіян і просунутися під Вугледаром. Тим часом президентка Молдови заговорила про можливе вирішення питання окупованого Придністров'я.

Про це все у своєму щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу за 2 травня говорив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

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ЗСУ просунулися під Вугледаром

Аналітики DeepState показали на оновленій мапі 2 травня незначне просування ЗСУ під Вугледаром. Наразі офіційно в Генеральному штабі цієї інформації не коментували.

Навіть просто поглянувши на мапу, стає очевидним важливість такого просування саме в цьому напрямку. Адже воно відбулося в бік Волновахи, через яку проходить траса Донецьк – Маріуполь.

Це місцеві локальні рухи наших військ на покращення оборонних позицій. Ми зайняли чергову панівну висоту над цією місцевістю та покращили своє оборонне положення,

– пояснив Роман Світан.

Втім, це так само може бути й розширенням плацдарму для наступу в бік Волновахи, який колись може відбутися. Та військовий експерт наголошує, що саме в бік Волновахи, а не саме на неї. Мовляв, там є щонайменше 3 – 4 напрямки для можливого наступу.

Фронтове зведення від Романа Світана: дивіться відео

Серед таких напрямків він називає можливі просування в бік самої Волновахи, на захід у бік Урзуфа чи донецької Ялти, що під самим Маріуполем.

"Так само можна рухатися в бік Оленівки, а тоді по трасі з Донецька виходити на Новоазовськ і Сєдове. Це взагалі вихід на схід від Маріуполя та відсічення всього російського угруповання", – заявив полковник ЗСУ в запасі.

Просування ЗСУ під Вугледаром / Скриншот DeepStateMAP

Санду заговорила про Придністров'я

Президенти України Володимир Зеленський і Молдови Майя Санду зустрілися в Кишиневі. Український лідер заявив, що ЗСУ могли б допомогти Україні з вирішенням питання окупованого Росією Придністров'я.

У Придністров'ї перебувають російські частини, їх там небагато. Але це саме російські частини – російські військовослужбовці з російськими паспортами,

– підкреслив Роман Світан.

Він наголосив, що Україна має право знищувати російських військових, які на нас напали. Та щоб робити це на території Придністров'я, потрібна принципова згода Молдови, а ще краще – офіційне прохання про це.

"У разі знищення російського угруповання в Придністров'ї, наші військові частини, які сковані на цьому напрямку, змогли б виконувати бойові завдання на східному фронті", – зазначив полковник ЗСУ в запасі.

Надалі вирішенням питання Придністров'я вже займалися б молдовські уряд і правоохоронні органи. Втім, це неможливо без згоди Кишинева та консультацій з партнерами з НАТО та ЄС.

Окуповане Росією Придністров'я / Скриншот DeepStateMAP