Новітня БМП-3, зброя та боєприпаси: 128 бригада захопила російські трофеї з Північної Осетії

Втім, українські захисники дають гідну відсіч загарбнику, завдаючи чималих втрат і в особовому складі, і військовій техніці. Так, сьогодні 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада захопила трофеї русні з Північної Осетії.

Головне Рідні захисників Маріуполя звернулися до лідера КНР і втрати окупантів: основне за 80 день війни

Під натиском нашого вогню росіяни ганебно втекли зі своїх позицій, кинувши практично неушкоджену новітню БМП-3 з повним боєкомплектом, документи, особисті речі та зброю, – йдеться у повідомленні.

За документами, раніше на цьому місці стояли солдати росармії з військової частини 43057, яка базується в Північній Осетії – Аланії, місто Владікавказ, селище Спутник.

Крім того, "Рабочая тетрадь командира отделения Мамаева Р.М." та "Журнал учета боевой подготовки" вказує прізвища командирів та особового складу. Тож тепер з'явилися імена тих, хто чинить на українській землі справжні звірства – кожен з них буде притягнутий до відповідальності.

Також на місці виявили "Сопроводительный лист на перевозку материальных ценностей", який фіксує кількість боєприпасів та прізвище відповідальних за новітню БМП-3.