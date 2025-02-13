Новітня розробка: під Москвою вибухнули два радіолокаційні комплекси агресора

У ніч на 7 лютого під Москвою вибухнули два російських радіолокаційних комплекси "Валдай". "Інцидент" стався у місті Долґопрудний.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.

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За даними ГУР, на території військової частини 52116 під Москвою стався сильних вибух. Там вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси "Валдай", призначені для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БпЛА.