Новий абсолютний рекорд: в Україні за добу 37 тисяч хворих на COVID-19

За минулу добу в Україні зареєстрували 37 351 випадок захворювання на коронавірус. Уже третю добу поспіль в країні фіксують найвищі показники від початку пандемії.

Серед інфікованих багато дітей – 5 341 випадок, захворюваність серед медпрацівників дещо нижча – 806. Відомо, що до лікарень госпіталізували 3 340 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 149 пацієнтів. Натомість видужали – 7 163 людини.

Увага Що робити, якщо отримали позитивний ПЛР-тест на COVID-19: алгоритм дій від МОЗ

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 2418;

Вінницька область – 2100;

Волинська область – 768;

Дніпропетровська область – 1822;

Донецька область – 1430;

Житомирська область – 2214;

Закарпатська область – 876;

Запорізька область – 739;

Івано-Франківська область – 2572;

Київська область – 1227;

Кіровоградська область – 193;

Луганська область – 599;

Львівська область – 3791;

Миколаївська область – 686;

Одеська область – 2598;

Полтавська область – 915;

Рівненська область – 1994;

Сумська область – 1502;

Тернопільська область – 1487;

Харківська область – 1319;

Херсонська область – 813;

Хмельницька область – 2186;

Черкаська область – 933;

Чернівецька область – 1085;

Чернігівська область – 1084.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скільки проведено тестів на коронавірус

Вчора в Україні провели 169 998 тестів для виявлення COVID-19. Зокрема провели 94 294 досліджень методом ПЛР, 7 435 досліджень методом ІФА та 68 269 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.

Натомість від початку пандемії в Україні здійснили 17 942 426 ПЛР-тестування для діагностики COVID-19.

Загальна статистика коронавірусу в Україні

Від початку пандемії COVID-19 в країні зареєстрували 4 017 961 випадок захворювання на коронавірус. Станом на 29 січня одужали – 3 615 257 людей, з них летальні – 100 031.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал