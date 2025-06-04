Найменший у світі авіаносець: в Україні винайшли новий надводний дрон, – Forbes

Новітній український морський дрон "Урсула" став однією з найменших, але перспективних розробок флоту безпілотників. Його довжина — всього приблизно один метр.

За оцінкою видання, це може бути найменший у світі авіаносець, здатний транспортувати дрони для розвідки або атак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Що відомо про дрон "Урсула"

Хоча габарити "Урсули" значно менші, ніж у класичних морських дронів, саме це і дає їй перевагу. Завдяки компактності вона здатна долати мілководдя, болотисті ділянки та річкові маршрути, які недоступні для більш великих апаратів. Це відкриває нові можливості для ураження цілей на нетипових напрямках.

Багатоцільове судно "Урсула" може бути оснащене датчиками для здійснення річкового патрулювання або невеликим вибуховим зарядом для самогубних атак на ворожі човни,

– підкреслили у виданні.

Оскільки на оприлюднених відео не демонструється сам момент запуску дрона з платформи, журналісти припускають, що проєкт поки що на ранній стадії розвитку.

"Однак подібні безпілотні катери або надводні кораблі без екіпажу (Uncrewed Surface Vessels, USV) вже експлуатуються, і запуск безпілотників з надводних кораблів вже є стандартною практикою", – зауважили у Forbes.

Випробування дрона "Урсула": дивіться відео

На відміну від великих безпілотників, що діють у відкритих водах, "Урсула", швидше за все, більше призначений для ведення бойових дій на річці. Її здатність приховано наближатися до цілей і доставляти FPV-дрони для ударів із неочікуваних позицій може кардинально змінити тактику бойових дій.

У перспективі такі міні-авіаносці зможуть діяти на великі відстані, особливо у поєднанні з дронами, що використовують енергію з довкілля й здатні літати фактично без обмежень у дальності.