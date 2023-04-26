Почалася нова фаза війни в Україні, останні події на це вказують, – Sky News

Війна в Україні увійшла в нову фазу, на це вказує серія хитрощів і обманних дій з обох сторін, що зараз спостерігаються. Втім, Києву потрібно ще трохи часу, оскільки деякі країни НАТО повільно дають обіцяне.

Такий висновок зробив британський військовий оглядач Майкл Кларк щодо нещодавніх подій. Після повідомлень про атаки ЗСУ позицій окупантів деякі коментатори назвали це початком довгоочікуваного контрнаступу України. Однак, він вважає, що все не зовсім так, хоч війна і дійсно увійшла у нову фазу.

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Про які обманні дії мова

Деякі експерти вважають, що вибухи в окупованому місті Токмак у Запорізькій області можуть вказувати на те, що Київ уже розпочав кампанію, спрямовану на те, щоб повністю звільнити Україну від окупантів.

Переправи через Дніпро в Херсоні та Кремінній (Донецькій області) також називають серед можливих цілей контрнаступу через активність в обох районах останні кілька днів.

Втім, британський військовий оглядач Майкл Кларк вважає, що Україна поки що не вирішила розпочати повномасштабний контрнаступ, але все ж таки у війні вже почалася "наступна фаза".

Він говорить про те, що зараз спостерігаються хитрощі і обманні дії з обох боків.

У цьому плані новий етап у війні розпочався. Але якщо українці не планують якогось сюрпризу, що було б небезпечно, тоді Києву потрібно ще трохи часу,

– вважає аналітик.

Контрнаступ побачать усі

За словами Майкла Кларка, наразі необхідно накопичувати запаси зброї, "тому що деякі країни НАТО повільно дають обіцяне". Важливо й те, що погода все ще сира, а земля ще не досить просохла.

"Прогноз на наступні два тижні — як і раніше, переважно дощі", – пояснив він, додавши, що поки важкий метал не почне рухатися, не можна буде говорити про масштаби та напрямки українського контрудару.

Коли ж це станеться, то помітять усі.