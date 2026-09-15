Отримали б ще й гроші від партнерів: Железняк розкрив, хто гальмує прозорий відбір генпрокурора

В Україні триває гостра дискусія щодо реформування Офісу Генерального прокурора та призначення його нового очільника за прозорою процедурою. Втім, ключові рішення для залучення мільярдів євро від міжнародних партнерів та очищення всієї правоохоронної системи досі блокуються.

Про це 24 Каналу розповів нардеп від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, зазначивши, що єдина причина відсутності змін полягає у відсутності політичної волі на найвищому рівні.

Хто гальмує прозорий відбір генпрокурора?

Железняк наголосив, що саме президент Володимир Зеленський є першою особою, яка блокує прозорий конкурс на посаду очільника відомства.

Водночас вся правоохоронна система потребує кардинального очищення, а обговорення конкретних кандидатур є лише короткочасною новиною. Якщо збережеться стара схема призначення, будь-який посадовець залишатиметься повністю залежним від Банкової.

Якщо людина призначається тільки президентом і потім звільняється його більшістю, то незалежно від імені та прізвища вона буде лояльна. Нам треба змінити сам принцип,

– підкреслив нардеп.

Железняк нагадав, що в парламенті вже давно зареєстровано відповідний законопроєкт, який передбачає прозорий конкурсний відбір за участю незалежних експертів. Ухвалення цього документа не лише оздоровить правоохоронні органи, а й дозволить залучити необхідне міжнародне фінансування.

Ми очищаємо правоохоронну систему, боремось із корупцією в країні, і нам за це ще й дають гроші. Єдина причина, чому все це не голосується, – відсутність політичної волі на рівні президента Зеленського,

– підсумував він.

Железняк про відбір прокурора: дивіться відео