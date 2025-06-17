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24 Канал Новини України В Україні обрано нового Генпрокурора: хто ним став
17 червня, 13:47
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В Україні обрано нового Генпрокурора: хто ним став

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  1. 17 червня Рада підтримала кандидатуру Руслана Кравченка на посаду генпрокурора.
  2. Її запропонував президент.

Володимир Зеленський запропонував призначити Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора. 17 червня Рада підтримала пропозицію президента.

Вранці 17 травня стало відомо, що Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді призначити Руслана Кравченко Генпрокурором України, передає 24 Канал із посиланням на Ярослава Железняка.

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Зазначається, що 15 депутатів проголосували "за", а 2 утрималися. Железняк уточнив, що процедура призначення у залі почнеться одразу після початку роботи Ради по порядку денному і десь до 14:30 відбудеться фінальне голосування. "Там на це голосів з запасом, тому інтриги немає", – підсумував нардеп.

О 13:45 Железняк повідомив, що Рада призначила Кравченко генпрокурором. 273 депутати підтримали його кандидатуру.

Нагадаємо, що Руслан Кравченко – голова Державної податкової служби України. Цю посаду він обіймає з початком 2025 року.

 З 10 квітня 2023 року до 30 грудня 2024 він був керівником Київської обласної військової адміністрації.

У 2014 – 2015 роках він брав участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора. Кравченко отримав статус учасника бойових дій.

З 2021 року він очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області, а з 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування воєнних злочинів росіян у цьому місті.