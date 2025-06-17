В Україні обрано нового Генпрокурора: хто ним став

Володимир Зеленський запропонував призначити Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора. 17 червня Рада підтримала пропозицію президента.

Вранці 17 травня стало відомо, що Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді призначити Руслана Кравченко Генпрокурором України, передає 24 Канал із посиланням на Ярослава Железняка.

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Зазначається, що 15 депутатів проголосували "за", а 2 утрималися. Железняк уточнив, що процедура призначення у залі почнеться одразу після початку роботи Ради по порядку денному і десь до 14:30 відбудеться фінальне голосування. "Там на це голосів з запасом, тому інтриги немає", – підсумував нардеп.

О 13:45 Железняк повідомив, що Рада призначила Кравченко генпрокурором. 273 депутати підтримали його кандидатуру.

Нагадаємо, що Руслан Кравченко – голова Державної податкової служби України. Цю посаду він обіймає з початком 2025 року.

З 10 квітня 2023 року до 30 грудня 2024 він був керівником Київської обласної військової адміністрації.

У 2014 – 2015 роках він брав участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора. Кравченко отримав статус учасника бойових дій.

З 2021 року він очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області, а з 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування воєнних злочинів росіян у цьому місті.