Новий генсек НАТО приїхав у Київ і вже зустрівся зі Зеленським

Новопризначений генсек Альянсу прибув до Києва. Він також зустрівся із українським лідером.

Вдень 3 жовтня стало відомо, що Марк Рютте прибув до Києва. Він зустрівся із Володимиром Зеленським.

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Рютте в Києві

Марк Рютте прибув із своїм першим офіційним візитом на посаді генерального секретаря НАТО до України. Це сталось всього за кілька днів після призначення.

Він зустрівся із президентом нашої держави. Вони проведуть спільну пресконференцію.

Наразі більше деталей про візит генсека Альянсу до Києва невідомо.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 1 жовтня залишив свою посаду і передав виконання обов’язків Марку Рютте. Столтенберг привітав Рютте на новій посаді та заявив, що з ним "НАТО буде в надійних руках".

Своєю чергою, Рютте під час своєї промови назвав Україну пріоритетом. За його словами, важливо забезпечити, щоб наша держава перемогла як сильна та суверенна країна.