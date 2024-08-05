"Георгіївський трактат-2": у Грузії пропонують затвердити протекторат Москви над Тбілісі, – ЗМІ

Грузинська проросійська партія "Справедливість заради миру" запропонувала Росії "відновити стратегічну справедливість" та укласти новий "Георгіївський трактат".

Георгіївський трактат – договір, який у 1783 році грузинське царство Картлі-Кахеті уклало з Російською імперією. Ним визначався протекторат і верховна влада Москви над Тбілісі.

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Новий "Георгіївський трактат"

За словами голови партії Міхеїла Жгенті, що "напрямок співпраці уточнюється".

Ми бачимо, що світ змінюється миттєво, зростає геополітична роль Росії як у світі, так і в регіоні. Основною суттю нашого звернення буде встановлення нових відносин, нової угоди, заснованої на новій реальності,

– заявив Жгенті.

За словами політичного секретаря партії Темура Піпія, їхня партія нібито є єдиною силою, яка має можливість говорити з російською стороною про "дуже важливі" питання, які "турбують" Грузію. У них нібито є можливість "поговорити з офіційною Росією".

Цікаво, що правлячу партію "Грузинська мрія", яка просувала закон про "іноагентів", Піпія вважає "набагато демократичнішою партією" та "урядовою силою".

Саме партія "Солідарність заради миру" раніше звернулася до Владіміра Путіна з проханням повністю скасувати візовий режим Грузії з Росією. Після того, як Путін відновив польоти до Грузії та скасував візові обмеження, Піпія та Міхеїл Жгенті одними з перших полетіли до Москви.

До слова, раніше стало відомо, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2023 – 2024 роках Грузія експортувала до Росії, Вірменії, Азербайджану та Середньої Азії товарів подвійного призначення на 10,7 мільйона доларів.