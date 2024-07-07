Новий глава Міноборони Британії в Одесі оголосив про черговий пакет допомоги Україні

Новий очільник Міноборони Великої Британії під час свого візиту до Одеси оголосив про новий пакет допомоги Україні. Зокрема, до нього увійдуть ракети Brimstone

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі під час свого візиту до Одеси пообіцяв відправити нову допомогу Україні. Це сталося менше ніж за 48 годин після його призначення.

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Україна отримає ракети Brimstone

Глава Міноборони Британії зустрівся з президентом Зеленським і міністром оборони Рустемом Умеровим. За його словами, новий пакет допомоги міститиме більше артилерійських знарядь, чверть мільйона боєприпасів і майже 100 високоточних ракет снарядів, а також ракети.

Він пообіцяв прискорити надання військової підтримки Україні в квітні протягом наступних 100 днів.

Під час візиту міністр підтвердив, що новий уряд у Вестмінстері посилить непохитну відданість Британії Україні.

Можливо, відбулася зміна уряду, але Великобританія єдина за Україну. Як новий міністр оборони я подбаю про те, щоб ми відновили підтримку Великобританії шляхом збільшення поставок життєво важливої ​​військової допомоги,

– сказав він.

Крім цього, він висловив думку, що зобов’язання підтримувати український народ є абсолютним, як і рішучість протистояти російській агресії та переслідувати Путіна за його воєнні злочини.

Що включає новий пакет допомоги

Цей новий пакет включає:

чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру;

90 протитанкових ракет Brimstone;

50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій;

40 машин розмінування;

10 артилерійських гармат АС-90;

61 бульдозер для допомоги у створенні оборонних позицій.

Підтримка раніше наданих AS-90, включаючи 32 нові стволи та критичні запчастини, які допоможуть Україні випустити ще 60 000 155 міліметрових снарядів.

Джон Хілі зустрівся із Рустемом Умєровим: дивіться відео

Велика Британія є одним із ключових союзників України у протистоянні повномасштабній агресії Росії з перших днів повномасштабного вторгнення.