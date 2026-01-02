Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента

30 грудня Володимир Зеленський повідомив, що нарешті визначився із новим главою Офісу Президента. Раніше цю посаду обіймав Андрій Єрмак, але той пішов у відставку на тлі скандалу із "плівками Міндіча".

До обрання нового очільника свого Офісу глава держави підійшов дуже ретельно. Він провів низку консультацій, передає 24 Канал.

Хто стане новим главою Офісу Президента?

Володимир Зеленський оголосив, що новим главою Офісу Президента стане Кирило Буданов.

Сьогодні вони провели зустріч. Зеленський наголосив, що "Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах".

Кирило має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів. Також доручив новому керівнику Офісу Президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки,

– зазначив президент України.

Зараз йдуть усі формальні процедури для призначення Буданова керівником Офісу Президента. Це 24 Каналу повідомив радник президента України Дмитро Литвин.

Нагадаємо, що 28 листопада детективи НАБУ провели обшуки у тодішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За інформацією ЗМІ, це було пов'язано з розслідуванням корупції в енергетичній сфері.

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що на так званих "плівках Міндіча" Андрій Єрмак фігурує під псевдонімом "Алі-Баба". Ця особа роздавала завдання для створення тиску на НАБУ і САП. Нардеп висловив переконання, що керівник Офісу Президента не міг не знати про масштабні корупційні схеми в енергетиці.

Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив про відставку Єрмака. За даними медіа, новина про звільнення стала для нього повною несподіванкою.

Експерти припускали, що нового очільника Офісу президент обиратиме серед наступних кандидатів:

Павло Паліса – заступник керівника Офісу Президента України.

Віктор Микита – заступник керівника Офісу Президента України.

Юлія Свириденко – прем'єр-міністерка України.

Денис Шмигаль – міністр оборони України.

Михайло Федоров – перший віцепрем'єр‑міністр України і міністр цифрової трансформації.

Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ України.

