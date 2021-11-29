Новий голова Закарпатської облради веде депутатів на військову підготовку

Володимира Чубірка обрали головою Закарпатської обласної ради лише 25 листопада. На новій посаді Чубірко анонсував, що поведе депутатів на військово-тактичну підготовку.

Про таку ідею голови облради розповіли у соцмережах. Попередньо військові навчання депутатів пройдуть на базі батальйону територіальної оборони.

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У кожному районі мають створити підрозділи тероборони

Про свої наміри Чубенко розповів під час зустрічі з військовим комісаром області полковником Олександром Музиченком. Військовий ідею схвалив.

За словами Музиченка, на Закарпатті у кожному районі планують створити підрозділи тероборони, у кожному з них буде по 40 осіб. В обласному центрі територіальної оборони особовий склад налічуватиме 100 чоловік.

Що відомо про військовий призов на Закарпатті:

Осінній призов в Україні триває з жовтня по грудень.

Наразі з Закарпаття до строкової служби мають залучити 303 військовозобов'язаних.

Їхній вік – від 18 до 27 років.

За словами Музиченка, нікого з них не направлять в зону бойових дій.

Мовиться також про можливість проходження строкової військової служби у цих підрозділах – для жителів Закарпаття.

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Текст публікації Закарпатської облради:

Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко та його перший заступник Андрій Шекета напередодні 30-ї річниці Збройних сил України провели робочу зустріч з військовим комісаром Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковником Олександром Музиченком.

Військовий комісар повідомив про реформування органів територіальної оборони. Ідеться також про можливість проходження строкової служби для жителів краю у цих підрозділах.

Також у ході зустрічі військовик підтримав ідею голови облради щодо можливості проведення тактичних навчань для депутатського корпусу облради та запросив Володимира Чубірка на урочистості з нагоди 30-річниці ЗСУ, що відбудуться 3 грудня у Закарпатському облмуздрамтеатрі.

