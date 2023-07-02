"Ілон Маск" в архітектурі: японець Сігеру Бан показав проєкт нового операційного блоку у Львові

Львів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став центром лікування та реабілітації поранених бійців. Місто кожного дня приймає постраждалих військових в Національному реабілітаційному центрі Unbroken.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що нещодавно відбувся Lviv Urban Forum, який зібрав 600 архітекторів з країн світу, а також українських громад.

До теми Відкидаємо байдужість, – мер Садовий назвав першочергову місію Львова у війні проти Росії

Пропонує швидке будівництво

Серед гостей Форуму був всесвітньовідомий японський архітектор Сігеру Бан. Він презентував власний проєкт нового хірургічного корпусу Unbroken Ukraine.

Сігеру Бан – це "Ілон Маск" в архітектурі. Він спроєктував великий операційний блок площею 25 тисяч квадратних метрів,

– розповів Садовий.

Японський архітектор пропонує швидке будівництво центру завдяки максимального використання як будівельного матеріалу – дерево.

Андрій Садовий розповів про новий проєкт масштабного хірургічного корпусу у Львові: дивіться відео

Ця новина схвилювала архітектурну спільноту, адже кожна будівля, яку проєктує Сігеру Бан, одразу стає пам'яткою архітектури та до неї приходять люди, щоб просто зробити фото,

– підкреслив місткий голова.

Саме тому, якщо буде підтримка цього інноваційного підходу будівництва від усіх українських міністерств, то невдовзі у Львові з'являться 25 тисяч квадратних метрів площ операційного блоку.

"А це дуже важливо, тому що муніципальний госпіталь у Львові фактично переповнений. Ми за часів війни прийняли 13 тисяч поранених. І кожного дня прибувають нові", – наголосив Андрій Садовий.

Більше про допомогу постраждалим від війни, яку надають у Львові

У травні відкрився збір на Центр реабілітації Unbroken Kids, який має відкритися на базі дитячої лікарні святого Миколая Першого медичного об'єднання. Так, на закупівлю обладнання для нього потрібно зібрати 35 мільйонів гривень.

Також закликала долучатися до збору коштів на обладнання для дитячої реабілітації співачка Оля Полякова, яка є амбасадоркою проєкту Unbroken.

Раніше у Львові відкрився корпус реабілітації Національного центру Unbroken . Він розташувався на базі лікарні Святого Пантелеймона. Центр розмістився у 7-поверховій будівлі площею понад 4 тисячі квадратних метрів. Він оснащений сучасним обладнанням призначеним для допомоги постраждалим у війні.

Unbroken (Незламні) – Національний центр реабілітації України, який був створений на базі Першого територіального медичного об’єднання Львова. У Центрі надається підтримка людям, що постраждали внаслідок військової агресії Росії проти України. Один з напрямків Центру – хірургія, ортопедія та протезування. Тут не тільки встановлюють протези постраждалим українцям, але виготовляють їх.