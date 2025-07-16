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24 Канал Новини України Кандидат на посаду посла України в США поки не обраний, – ЗМІ
16 липня, 21:58
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Кандидат на посаду посла України в США поки не обраний, – ЗМІ

Дарія Черниш
Основні тези
  • Кандидатура нового посла України в США досі не затверджена, можливим кандидатом є Ольга Стефанішина.
  • Верховна Рада розгляне нові кандидатури на найближчому засіданні.

Наразі тривають масштабні зміни у Кабміні. Проте кандидатура нового посла України у США досі не затверджена.

Президент також представив список кандидатів у Кабмін, але ситуація з деякими ключовими фігурами залишається невизначеною. Про це повідомили РБК-Україна джерела в парламенті, передає 24 Канал.

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Хто може стати послом України в США?

Давид Арахамія представив перелік кандидатів до нового складу уряду. У списку є як нові обличчя, так і нинішні члени Кабміну. 

За інформацією джерел, одним із варіантів на посаду українського посла у США розглядається кандидатура Ольги Стефанішиної. Однак остаточне рішення ще не ухвалене. У разі її призначення виникає нове питання – яку посаду запропонують Рустему Умєрову. 

Верховна Рада розгляне новий склад уряду вже на найближчому засіданні.

Також у середу, 4 червня, ЗМІ повідомляли про те, що САП відкрила справу щодо колишньої віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної. Розслідування стосується ймовірних зловживань в Агентстві з розшуку та менеджменту активів. Триває досудове розслідування.