Зручність як основа цифровізації

Відтепер, наприклад, щоб подати декларацію лікарю або оновити контактні дані, не потрібно йти до медзакладу. Сервіс уже пройшов бета-тестування разом із пацієнтами та медиками й став доступним для широкого користування. Це означає, що найпоширеніші дії, які раніше вимагали особистого візиту, тепер можна виконати онлайн, у кілька кліків та в зручний час. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

На поточному етапі користувачі можуть переглядати свої персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, перевіряти чинні й попередні декларації, самостійно обирати лікаря та подавати декларацію дистанційно. Також людина бачить, яким електронним сервісам надала доступ до обробки своїх даних, і за потреби може керувати цими дозволами. Це важливий інструмент прозорості та контролю для пацієнта.

Кабінет доступний усім повнолітнім громадянам. Підлітки віком 14 – 18 років також можуть авторизуватися за допомогою електронного підпису та переглядати свої дані.

Якщо ж вони мають підтверджену цивільну дієздатність у передбачених законом випадках, то можуть самостійно подавати декларації й оновлювати інформацію. У цьому контексті для нас важливо, щоб цифрові сервіси були інклюзивними та враховували потреби різних груп користувачів.

Як скористатись сервісом?

Вхід здійснюється через е-Кабінети – верифіковані платформи, розроблені державою та бізнесом. Користувач може обрати будь-яку з них, адже вони мають однакові базові можливості. Для входу достатньо електронного підпису, а якщо система не знаходить дані користувача, можна пройти реєстрацію – вона займає лише кілька хвилин.

Уже зараз особистий кабінет дає людині можливість самостійно керувати своїми даними та деклараціями, які зберігаються в електронній системі охорони здоров'я. Пацієнт може переглядати інформацію про себе в реєстрі, оновлювати її без звернення до лікаря чи реєстратури, а також керувати декларацією з сімейним лікарем: обирати фахівця, подавати нову декларацію або припиняти чинну.

Це допомагає підтримувати дані актуальними й достовірними та водночас зменшує навантаження на медичних працівників, які раніше вручну вносили зміни до інформації про пацієнтів.

Чим кабінет відрізняється від інших застосунків

Електронна система охорони здоров'я – це національна інфраструктура, де зберігаються персональні та медичні дані пацієнтів. Вона складається з центральної бази даних (головного сховища інформації) та медичних інформаційних систем, через які працюють лікарі, лабораторії й аптеки.

Багато пацієнтських застосунків працюють лише з окремими медичними системами, тому можуть показувати неповні або застарілі дані. Це можна порівняти з банківськими додатками: якщо користуватися застосунком лише одного банку, ви бачите інформацію тільки по рахунках у ньому, але не по всіх своїх фінансах.

Особистий кабінет пацієнта натомість працює безпосередньо з центральною базою даних ЕСОЗ, тому відображає актуальну інформацію.

Як захищені дані

Цифрові медичні сервіси працюють із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних і сучасних стандартів кібербезпеки. Для захисту інформації використовуються перевірені технічні та організаційні рішення, а сама система регулярно проходить тестування та аудит. До цього процесу також залучають міжнародних експертів.

І ще важливо: усі пацієнтські інформаційні системи, що обмінюються даними з центральним компонентом, теж мають атестат відповідності. Це гарантія, що ваші дані зберігаються й обробляються за відповідними правилами безпеки.

Паралельно продовжуємо розширення функціоналу сервісу для того, аби впроваджувати ще більше технологій, що допомагають українцям бути здоровішими.