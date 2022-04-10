У Новій Каховці окупанти на місцевих типографіях готують агітматеріали для "референдуму"

У захопленій окупантами Новій Каховці на Херсонщині окупанти використовують потужності місцевих типографій для власних безглуздих цілей.

За даними Генштабу Збройних Сил України, на цих потужностях окупанти будуть здійснювати підготовку агітаційних матеріалів для проведення так званого "референдуму" щодо створення Херсонської народної республіки.

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Йдеться про агітаційні брошури, буклети, плакати та бланків.

Нагадаємо, що радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка запевнив, що Південь України обов'язково звільнять від загарбників. Зокрема і місто Херсон.

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