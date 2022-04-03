У Новій Каховці росіяни затримали українського журналіста: що відомо

На Херсонщині російські окупанти затримали ще одного українського журналіста. Йдеться про Олександра Гунька.

Про це повідомила його донька Оксана Гунько.

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Росіяни затримали ще одного українського журналіста

Вона повідомила, що Олександра Гунька затримали після обшуку. Усе це сталося у місті Нова Каховка, що у Херсонській області.

Олександру Гунько – це головний редактор видання Нова Каховка.City. Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко додав, що окупанти забрали телефони та електронні пристрої.

За його словами, Національна спілка журналістів України отримала ці дані від місцевих журналістів. Крім того, він написав, видання Нова Каховка Сіті на пошту редакції отримало лист із пропозицією щодо співпраці та закликом висвітлювати події у "правильному" світлі.

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