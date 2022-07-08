ЗСУ вдарили по позиціях окупантів у Новій Каховці, спалили ППО і багатьох знищили, – Братчук

У Новій Каховці на Херсонщині українські військові вгатили по ворогові. Вони знищили ППО, БК та ліквідували окупантів.

Українські військові завдали росіянам удару зранку 8 липня. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук 8 липня.

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Мінус кілька десятків окупантів

Попередньо, мінус БК, ППО та декілька десятків орків поранено/вбито. Інформація уточнюється,

– пише Сергій Братчук.

Речник ОВА також опублікував відео, де видно хмари диму в небі з боку Нової Каховки. Очевидно, внаслідок удару українських військ сталася пожежа.

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Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань розповів, що подія сталася близько 6 – 7 години ранку. За його словами, ЗСУ влучили в склад боєприпасів ворога.

Також Хлань повідомляє, що в Новій Каховці 7 липня вбили зрадника та колишнього поліцейського, який погодився на співпрацю з окупантами. За попередніми даними, мовиться про Сергія Томку.

Успіх ЗСУ на Півдні

За минулу добу 7 липня українська авіація вправно попрацювала над ліквідацією ворога. Вона завдала три удари по росіянах на Півдні.

Українські захисники двома парами гелікоптерів влучили в опорний пункт, скупчення противника й ворожу техніку в районі Давидового Броду і Правдиного.

За підсумками роботи наших ракетно-артилерійських та інших підрозділів ЗСУ вдалось знищити:

12 одиниць особового складу ворога;

один танк;

гаубицю "Мста-Б";

склад боєприпасів;

безпілотник "Орлан-10".

Втрати ворога

Станом на ранок 8 липня втрати ворога складають:

36 900 російських окупантів;

танків – 1 637 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 811 одиниць;

артилерійських систем – 828 одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 247 одиниць;

засобів ППО – 107 одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 187 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 669 одиниць;

крилатих ракет – 155 одиниць;

кораблів чи катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685;

спеціальної техніки – 66 одиниць.

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