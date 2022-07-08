ЗСУ вдарили по позиціях окупантів у Новій Каховці, спалили ППО і багатьох знищили, – Братчук
Джерело:телеграм Сергія Братчука
У Новій Каховці на Херсонщині українські військові вгатили по ворогові. Вони знищили ППО, БК та ліквідували окупантів.
Українські військові завдали росіянам удару зранку 8 липня. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук 8 липня.
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Мінус кілька десятків окупантів
Попередньо, мінус БК, ППО та декілька десятків орків поранено/вбито. Інформація уточнюється,
– пише Сергій Братчук.
Речник ОВА також опублікував відео, де видно хмари диму в небі з боку Нової Каховки. Очевидно, внаслідок удару українських військ сталася пожежа.
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Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань розповів, що подія сталася близько 6 – 7 години ранку. За його словами, ЗСУ влучили в склад боєприпасів ворога.
Також Хлань повідомляє, що в Новій Каховці 7 липня вбили зрадника та колишнього поліцейського, який погодився на співпрацю з окупантами. За попередніми даними, мовиться про Сергія Томку.
Успіх ЗСУ на Півдні
За минулу добу 7 липня українська авіація вправно попрацювала над ліквідацією ворога. Вона завдала три удари по росіянах на Півдні.
Українські захисники двома парами гелікоптерів влучили в опорний пункт, скупчення противника й ворожу техніку в районі Давидового Броду і Правдиного.
За підсумками роботи наших ракетно-артилерійських та інших підрозділів ЗСУ вдалось знищити:
- 12 одиниць особового складу ворога;
- один танк;
- гаубицю "Мста-Б";
- склад боєприпасів;
- безпілотник "Орлан-10".
Втрати ворога
Станом на ранок 8 липня втрати ворога складають:
- 36 900 російських окупантів;
- танків – 1 637 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 811 одиниць;
- артилерійських систем – 828 одиниць;
- реактивних систем залпового вогню – 247 одиниць;
- засобів ППО – 107 одиниць;
- літаків – 217 одиниць;
- гелікоптерів – 187 одиниць;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 669 одиниць;
- крилатих ракет – 155 одиниць;
- кораблів чи катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685;
- спеціальної техніки – 66 одиниць.
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