Сили оборони відновили контроль над Новим Комаром, – Deep State
Збройні Сили України відновили контроль над населеним пунктом Новий Комар, що в Донецькій області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Відповідну інформацію там оприлюднили зранку 5 грудня.
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ЗСУ відновили контроль над Новим Комаром
Близько 7 години ранку 5 грудня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, Збройні Сили України відновили контроль над населеним пунктом Новий Комар.
Сили Оборони України відновили контроль над Новим Комаром,
– ідеться в повідомленні.
Відновлено контроль над Новим Комаром: дивіться на карті
Додамо, що в Deep State також повідомили, що противник окупував Благодатне.
Крім цього ворожі сили також просунулися у Костянтинопольському, Сухих Ялах, Старих Тернах, Часовому Яру, Новопустинці, Єлизаветівці, біля Пушкіного, Зорі та Шевченка.