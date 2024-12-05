Сили оборони відновили контроль над Новим Комаром, – Deep State

Збройні Сили України відновили контроль над населеним пунктом Новий Комар, що в Донецькій області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Відповідну інформацію там оприлюднили зранку 5 грудня.

Дивіться також ЗСУ зачистили Новий Комар і взяли багато полонених, – Deep State

ЗСУ відновили контроль над Новим Комаром

Близько 7 години ранку 5 грудня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, Збройні Сили України відновили контроль над населеним пунктом Новий Комар.

Сили Оборони України відновили контроль над Новим Комаром,

– ідеться в повідомленні.

Відновлено контроль над Новим Комаром: дивіться на карті

Додамо, що в Deep State також повідомили, що противник окупував Благодатне.

Крім цього ворожі сили також просунулися у Костянтинопольському, Сухих Ялах, Старих Тернах, Часовому Яру, Новопустинці, Єлизаветівці, біля Пушкіного, Зорі та Шевченка.