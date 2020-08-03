IKEA має намір відкрити перший офлайн-магазин в Києві, який буде розміщений в ТРЦ Blockbuster Mall. Також компанія розширить асортимент товарів на 40%.

Ми плануємо розширити пропозицію в понад 5 тисяч видів товару, зараз є 3,6 тисяч видів. Розширений асортимент міститиме вибірку товарів, яка підходить для формату магазинів city store, розповів керівник IKEA в Україні Флоріан Мелле агентству "Інтерфакс-Україна".

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Активно працюємо над тим, щоб усунути всі недоліки в роботі онлайн-магазину. Працюємо над розширенням і плануємо, що всі ці товари будуть доступні вже в момент, коли ми відкриємо фізичний магазин у Києві,

– зазначив Флоріан Мелле.

Як виглядатиме магазин у Києві

Магазин відкриють у приміщенні київського ТРЦ Blockbuster Mall.

Його загальна площа становитиме понад 5 тисяч квадратних метрів.

В магазині представлять комбінацію аксесуарів і меблів в інсталяціях.

Поки що відділу їжі та ресторану в IKEA не буде, але в майбутньому вони з'являться.