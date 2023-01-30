Із західною технікою ЗСУ зможуть "розмазати" спроби Росії створити потужне угруповання, – Жданов
Путін мріє про новий наступ на Україну. Проте із західною технікою Збройні Сили України можуть "розмазати" всі спроби Росії створити потужне угруповання, а згодом ще й підуть в контрнаступ.
Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він наголошує, що ми можемо навіть не побачити класичного формування ударного угруповання та висування його для відновлення масштабного наступу.
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За його словами, ті події, які відбуваються на Донецькому напрямку – це початок другого етапу "битви за Донбас".
Російські війська будуть нарощувати зусилля, але їх техніка не встигає. Особовий склад Росії вже тут – на Донбасі, і окупанти будуть намагатися прорвати оборону ЗСУ хоч на якомусь напрямку,
– вважає Жданов.
На думку експерта, до 24 лютого з прибуттям західних зразків озброєння ЗСУ можуть просто "розмазати" всі спроби створити якесь потужне угруповання.
"Росії просто не буде вистачати навіть того потоку людських ресурсів, яке вони зараз женуть на Україну. А в нас буде можливість наносити вогневе ураження з подальшою підготовкою до контрнаступу", – заявляє Жданов.
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До слова, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що один з потенційний напрямків, де Росія може почати нові атаки – це північ Луганщини та Харківщини.
ISW назвав ключові етапи російського вторгнення в Україну
За даними аналітиків, повномасштабне вторгнення Росії в Україну можна розділити на три ключові етапи:
- ініціативи окупантів – з 24 лютого до 3 липня 2022 року – після тимчасової окупації Лисичанська на початку липня наступ російських окупантів у низці напрямків досяг кульмінації;
- контрнаступ ЗСУ – від серпня до деокупації Херсона 11 листопада. Тоді перший великий контрнаступ ЗСУ почався 6 вересня на Харківщині;
- період позиційної війни – з того часу Україна не змогла піти в новий контрнаступ. Саме це дозволило війні перейти у позиційну фазу. Цей етап дозволив окупантам повернути собі тактичну ініціативу.