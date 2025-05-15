Хочуть просунутись до околиць Києва: Росія накопичує сили для нового наступу на Україну, – CNN

Попри розмови про можливі мирні переговори в Туреччині, Росія активно накопичує війська біля лінії фронту та готується до нового наступу. У США вважають, що мета Кремля – захоплення нових територій аж до околиць Києва.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Які цілі Росії під час майбутнього наступу

Два американських посадовці, які обізнані з останніми оцінками США, повідомили виданню, що Росія накопичує сили на лінії фронту для можливого нового наступу з метою захоплення більшої території України.

Один з американських чиновників заявив, що російське командування "прагне створити велику силу". Він також додав, що ймовірний наступ може бути зосереджений на завоюванні більшої території на сході України.

Путін намагатиметься захопити будь-яку землю, яку він зможе отримати, аж до околиць Києва. Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати все, що зможуть,

– заявив другий американський чиновник.

У виданні зауважили, що підготовка до нового наступу відбувається в той час, коли Україна потерпає від значної нестачі живої сили на фронті. Згідно з оцінками США, саме українські БпЛА та мінні поля стримують росіян, попри значну перевагу в живій силі.

Які є проблеми у Росії

У виданні зазначають, що Росія має проблеми з накопиченням необхідних сил для нового наступу, адже обидві сторони продовжують вести війну на виснаження на сході України.

Також один з високопосадовців в коментарі для видання повідомив, що наразі немає жодних ознак того, що Північна Корея наразі здатна значно збільшити чисельність своїх військ в Україні, адже вже втратила тисячі своїх солдатів у бойових діях.

Водночас останні американські оцінки вказують на незначні зміни у військових цілях Росії, зокрема взяття під контроль більшої території України, попри те, що адміністрація Трампа закликає Кремль погодитися на 30-денне припинення вогню і розпочати мирні переговори.

До слова, речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин також підтвердив інформацію про те, що росіяни активно накопичують сили. Він також зазначив, що літня наступальна кампанія Росії фактично вже почалася. Також Шамшин вважає, що не варто розраховувати на перемир'я найближчим часом.