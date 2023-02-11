У Сухопутних військах розповіли, як готуються до повторного масштабного наступу Росії

Останні місяці не вщухають розмови про ймовірний новий наступ Росії. Однак у Сухопутніх військах запевнили, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.

Як розповів командувач угрупування сил та засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк, наші захисники системно працюють над тим, аби у разі повторного вторгнення далі кордону ворог не пройшов

Дивіться також Генерал Ходжес назвав умову, за якої Україна здобуде повну перемогу вже у 2023 році

Він зазначив, що спільно з військовою адміністрацією вже:

підготовили позиції,

встановили довготривалі фортифікаційні споруди, укриття для особового складу, командно-спостережні пункти.

Місцевість, що може бути використана противником для просування – заміновано. Вздовж кордону – мінні загородження, завали, рови тощо. Підрозділи угруповання Київ – тренуються, постійно вдосконалюють навички,

– наголосив Павлюк.

Окупанти вже почали наступ на Донбасі

Російські окупаційні війська не полишають спроб повністю захопити Донецьку область. Тому загарбники розпочали наступ в цьому регіоні. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко сказав, що наступ росіян, однозначно, вже розпочався.

Кириленко зауважив, що на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках ворог зосереджує свої сили та велику кількість техніки. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ і захопити ключові міста цих напрямків: Бахмут, Авдіївку та Вугледар.

Крім того, Кириленко зазначив, що росіяни значно інтенсивніше обстрілюють мирне населення. Мінометні обстріли тепер не припиняються ні вдень, ні вночі. Відтак, у четвер, 9 лютого, Іллінівська громада зазнала обстрілів. У результаті 2 людини загинули, ще 2 – отримали поранення.