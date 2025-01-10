Я вражений, – генерал Годжес про новий наступ ЗСУ в Курській області

Понад пів року триває операція ЗСУ на Курщині. Українські військові контролюють значну територію, і зовсім нещодавно завдали удару в неочікуваному для ворога районі.

У розмові з 24 Каналом генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес детально розповів про 3 речі, які показав новий наступ Сил оборони в Курській області.

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Перший висновок

Українським військовим знову вдалося завдати атаки в одному з районів, де Росія могла все виявити та передбачити за допомогою безпілотників та з огляду на той факт, що вже майже 7 місяців веде бої по краях Курського плацдарму.

Росіяни були здивовані черговим наступом. Це вказує на високу компетентність України у питаннях забезпечення безпеки та секретності. Також увесь світ побачив нездатність Росії розуміти, що відбувається перед ними. Це не те, чого можна було очікувати на цьому етапі війни.

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Другий висновок

Український Генштаб розуміє оперативний рівень ведення війни. Розпочавши цю атаку, Україна продовжує створювати дилеми для Росії. Противник знову ставитиме запитання: чи потрібно перекидати ресурси, щоб розв'язати проблему з Курщиною.

Того, що зробили вони, недостатньо. Я чув, що російські військові блогери скаржаться, що Росія не має достатніх резервів у регіоні. Це мене вражає,

– зазначив Бен Годжес.

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Третій висновок

Операція ЗСУ в Курській області ускладнює ситуацію для росіян, якщо вони сподіваються на результат переговорів, за якого зможуть зберегти те, що мають.

Очевидно, що Україна контролює значну частину Курської області. Це справжня проблема для Кремля. Я вражений тим, що Україна робить на Курщині,

– наголосив генерал-лейтенант США у відставці.

Зазначимо, голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів про РЕБ, якому Росія не може протидіяти на Курщині. Через нього не можуть працювати навіть дрони з оптоволокном.