Новий нелюдський злочин: на Київщині окупанти вбили 80-річного пенсіонера, шокуюча причина
Російські окупанти продовжують чинити звірства в Україні. Їхні злочини просто неможливо виправдати.
Цього разу жертвою росіян став пенсіонер в Гостомелі, що на Київщині. Йдеться про Миколу Мамчура.
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Пенсіонер все життя прожив у Гостомелі, а до виходу на пенсію працював на скляному заводі. Його застрелили на порозі власного будинку. Причина – чоловік відмовився нагодувати російських військових.
Журналіст Ігор Чичкан повідомив, що українського пенсіонера окупанти вбили "усвідомлено та безжально... просто тому, що могли це зробити".
Не забудемо. Не пробачимо. Помстимося за кожного. Земля горітиме під ногами у рашистів,
– наголосив Ігор Чичкан.
Окупанти вбили пенсіонера на Київщині / Скриншот поста у фейсбук
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