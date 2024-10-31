США нададуть Україні нову військову допомогу

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін анонсував оголошення нової військової допомоги Києву. У рамках підтримки Україна отримає артилерію, ППО, бронетехніку, боєприпаси тощо.

США повідомлять деталі вже найближчими днями. Відповідну заяву глава Пентагону зробив у четвер, 31 жовтня, на пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та візаві з Південної Кореї, пише 24 Канал із посиланням на ЄП.

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Ллойд Остін анонсував нову допомогу Україні

Коментуючи залучення солдатів КНДР з боку Росії у війну, очільник Пентагону зазначив, що таке рішення Москви та Пхеньяну свідчить про відчай Путіна та його наміри продовжувати загарбницьку війну проти України.

Тож, на тлі цього, за його словами, Вашингтон продовжить нарощувати безпекову допомогу Україні, як і союзники та партнери в Контактній групі з питань оборони України.

Йдеться про артилерію, протиповітряну оборону, бронетехніку, боєприпаси та інше важливе озброєння. Сполучені Штати оголосять про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки найближчими днями,

– заявив Остін.

До слова, сьогодні також стало відомо, що Норвегія передасть Україні новий пакет допомоги, який обійдеться їй в суму 500 мільйонів євро, зокрема, туди ввійдуть системи NASAMS. Країна готова співфінансувати зміцнення українського ППО.