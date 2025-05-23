Навіть найменша деталь може знищити російську галузь, – політолог про нові санкції

Європа ухвалила 17-й пакет санкцій проти Росії, що охоплює майже 200 кораблів тіньового флоту. Санкції – це не удар в нокаут.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Олег Саакян, пояснивши, що санкції працюють тричі: коли їх вводять, коли вони передбачають накопичувальний ефект, коли поєднуються з іншими обмеженнями.

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Від Європи очікували більшого

Санкції, зі слів політолога, можуть принести неочікуваний ефект, коли вибивається діяльність певної галузі. Він навів приклад санкцій щодо комплектуючих для літаків.

Навіть найменша деталь може знищити російську галузь. Наприклад, коли санкції стосуються авіаційних запчастин, як результат – в Росії сталася п'ята аварія впродовж місяця,

– озвучив Саакян.

Аналізуючи 17-й пакет європейських санкцій, політолог зазначив, що не вважає його проривним. Саакян назвав його рутинним і послідовним.

"Він покликаний на докручування гайок, які вже послабились, на додавання певних прізвищ, яких не вистачало в попередніх санкційних списках. Але він не є тим, який викликав би ефект "вау", – озвучив Саакян.

Наразі вже триває обговорення 18-го пакету санкцій, який може бути введений проти Росії. Адже до цього з боку європейської коаліції був поставлений Росії ультиматум, аби вона погодилась на припинення вогню, інакше отримає жорсткі санкційні обмеження.

Країна-агресорка на перемир'я не погодилась. Трамп захотів відтермінування санкцій з 12 травня, зрештою 17-й пакет ухвалили 20 травня.

На тлі саме цього цей пакет є незадовільним, бо очікування були значно більші. ЄС зараз має продемонструвати щось не заздалегідь заготовлене, як цей 17-й пакет санкцій, а суттєвіше,

– зауважив Саакян.

Політолог підкреслив, що вже обговорюється, що 18-й санкційний пакет має бути не вшир, а вгору. Зокрема, повинен передбачати санкції щодо країн-партнерів Росії, які закуповують в неї енергоносії або допомагають їй у певних ланцюжках.

Крім того, з його слів, треба охоплювати фінансовий сектор Росії. Там ще є багато лазівок, які Захід не хотів чіпати, бо це пов'язано з продовольчою безпекою, експортом нафти й відповідно її ціною на світових ринках.

Зі слів політолога, є інформація, що у новому пакеті санкцій будуть потужніші обмеження, які мають створити ефект несподіванки та стресу для Росії.

Він наголосив, що зараз є необхідність не тільки в довгостроково дієвих санкціях, а й в тих, які матимуть політичний ефект. Зокрема, в очах Трампа і світової спільноти, щоб Європа виглядала сильною. Інакше – європейці матимуть слабкий вигляд тих, хто замахнувся, але не вдарив.