Головний союзник після США: полковник запасу ЗСУ розібрав пакет допомоги від Німеччини

У Німеччині повідомили про новий пакет військової допомоги для України. Наша держава отримає багато необхідних засобів для оборони, зокрема бронетехніку, системи ППО та боєприпаси.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що значна частина військової допомоги є витратними матеріалами, які дуже необхідні Україні. Залежно від інтенсивності бойових дій, Силам оборони може вистачити їх на кілька тижнів.

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Допомога від Німеччини

Роман Світан зауважив, що Німеччина є другою країною після Сполучених Штатів Америки по військовій та фінансовій допомозі.

Він висловив велику вдячність німецькому народові та правлінню, зокрема й Олафу Шольцу.

Якщо опустити питання щодо Taurus, то Німеччина дуже сильно допомагає Україні. Це найбільший наш європейський партнер,

– сказав він.

Військова підтримка Німеччини допоможе Україні пройти період зимових свят, зокрема ймовірні неприємні моменти пов'язані із наступом окупантів.

Сили оборони отримали багато видів стрілецької зброї, яка знадобиться під час ведення бойових дій на лінії зіткнення, ракети, снаряди, системи ППО IRIS-T та Patriot, танки Leopard, зенітні самохідні установки Gepard та багато іншого.

Все те, що Україні необхідно для того, щоб прикрити наші міста, інженерні споруди та інфраструктурні об'єкти від ударів з повітря, які може завдавати Росія у новорічний період,

– наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив із новообраним президентом США Дональдом Трампом безпекову політику в Європі. Вони зійшлися на думці, що російська війна проти України триває надто довго і необхідно досягти справедливого миру. Шольц підтвердив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.