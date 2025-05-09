Під час першої промови Лев XIV дав три важливі підказки про своє папство, – Reuters

Новим Папою Римським став американець Роберт Френсіс Прево. Із перших хвилин на балконі балиліки Святого Петра Лев XIV дав три важливі підказки щодо того, яким буде його папство.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Яким буде папство Лева XIV

Роберт Френсіс Прево став першим понтифіком із США, хоча він також має перуанське громадянство – у цій країні він десятиліттями працював місіонером перед тим, як стати кардиналом.

Першою підказкою понтифіка був вибір імені. Папи часто використовують це як спосіб позначити головний напрямок свого понтифікату. Франциск, наприклад, обрав ім'я на честь святого Франциска Ассизького – аскета XIII століття, який відмовився від багатства й присвятив себе допомозі бідним.

Останній Папа, який взяв ім'я Лев, присвятив більшість свого понтифікату (1878 – 1903) захисту прав робітників: закликав до справедливої оплати праці, належних умов праці та правах на членство в профспілках.

Обравши ім'я Лев XIV, він демонструє відданість соціальному вченню Церкви,

– зазначив Томас Ріс, єзуїт і відомий коментатор питань понтифікату.

Друга підказка – вибір мови та слів у його першій промові, в якій чітко прозвучав акцент на необхідності миру – темі, що часто звучала і в промовах Франциска.

Увесь виступ Роберта Френсіса Прево перед натовпом на площі Святого Петра пролунав італійською – мовою Ватикану. Також папа коротко звернувся іспанською до перуанської спільноти, яку колись очолював.

"La pace sia con tutti voi!" ("Мир вам усім!") – цими словами Лев XIV уперше звернувся до публіки. Вони перегукувалися з привітанням, яке католики вживають у свята, але також, як зазначило видання, це безпосереднє було посланням миру для світу, розколотого війною.

Третя підказка – його одяг. На відміну від Франциска, який у 2013 році відмовився від усіх папських регалій одразу після обрання, Лев вийшов до вірян у традиційному червоному папському одязі поверх білої ряси.

Нагадаємо, цього разу Папу Римського обрали на другий день конклаву: перед тим з димоходу Сикстинської капели двічі підіймався чорний дим – знак невдалого голосування.