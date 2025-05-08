Боротьба за папський престол: хто має найбільше шансів стати новим Папою

У Ватикані триває конклав, але нового Папу поки не обрали. Букмекери фаворитом вважають італійського кардинала П’єтро Пароліна.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Independent. У Ватикані не змогли обрати нового Папу Римського з першої спроби – чорний дим 7 травня засвідчив, що кардинали не досягли згоди.

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Боротьба за папський престол триває

Проте вже 8 травня у Сикстинській капелі проведуть чергові чотири тури голосування, а головним фаворитом на пост очільника Католицької церкви букмекери називають італійця П'єтро Пароліна.

За даними Polymarket і Kalshi, саме державний секретар Ватикану має найбільші шанси – близько 31 – 32%. Другим у рейтингу йде філіппінський кардинал Луїс Антоніо Тагле, більш ліберальний у своїх поглядах.

Наразі вибори Папи відбуваються в атмосфері суворої секретності: кардинали здають телефони, а мобільний зв'язок блокують.

До слова, у Ватикані почався другий день конклаву для обрання Папи Римського, оскільки перший етап голосування 7 травня не дав результату.