Зрадники, які втекли до Росії: кого Медведчук набрав у свій новий "рух" – розслідування "Схем"

Віктор Медведчук після обміну вирішив продовжити свою "політичну діяльність" у Росії. До свого "руху" "Другая Украина" він набрав втікачів з України.

Про це йдеться у новому розслідуванні "Схем". Зазначимо, що Медведчук почав вести свій проєкт "Другая Украина" наприкінці січня 2023 року.

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Що відомо про "рух" Медведчука

У соцмережах спікери Медведчука повторюють або доповнюють меседжі російської пропаганди, які підхоплюють і цитують підконтрольні Кремлю медіа.

До прикладу, Україною керують "божевільні нацистські бандити", які намагаються нав'язати "сатанізм та беззаконня", а Володимир Зеленський розв’язав "священну війну", "осквернивши Києво-Печерську лавру".

Журналісти встановили, що до політичного руху Медведчука долучилися особи, обвинувачувані в Україні за тяжкими кримінальними статтями.

Хто долучився до проєкту Медведчука

До "руху" Медведчука долучився Володимир Скачко, обвинувачений за частиною другою статті 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Скачка з березня 2019 року розшукує Служба безпеки України. У Офісі генпрокурора повідомили "Схемам", що "обвинувачений перебуває на території Росії у Москві".



Володимир Скачко / Скриншот

Ще один спікер – "політичний експерт" Юрій Дудкін. У 2021 році він отримав підозру за статтями державна зрада та порушення рівноправності громадян.

Його справу розглядають "заочно". Бо за даними Офісу генпрокурора, у червні 2022-го 62-річний Дудкін виїхав з України. "Схеми" з'ясували, що він виїхав у напрямку Польщі через пункт пропуску "Рава Руська" 7 червня 2022 року.



Юрій Дудкін / Скриншот

До "Другой Украины" долучився і колишній український "журналіст" Денис Жарких. За інформацією джерел журналістів "Схем" у одному з правоохоронних органів, Жарких перетнув українсько-словацький кордон у вересні 2022 року. Прикордонна служба не надала відповіді на запитання, на яких підставах 55-річному Жарких дозволили виїхати під час воєнного стану.

Денис Жарких / Скриншот

Андрій Мішин, який останнє десятиліття працював на Медведчука, у січні 2023 року втік до Росії та також доєднався до "Другой Украины"

Про свою втечу через Польщу і Білорусь Мішин сам розповів російським ЗМІ – начебто злякався українських спецслужб. У 2013-му він був спікером жіночого політичного клубу "Українського вибору", відвідував етери його проросійських телеканалів як експерт. Прикордонна служба не надала відповіді на запитання, на яких підставах 57-річному Мішину дозволили перетнути кордон під час воєнного стану.



Андрій Мішин / Скриншот

До "Другой Украины" також долучилися: політолог Олександр Потьомкін (у 2021 році пропонував Володимиру Зеленському віддати владу Віктору Медведчуку, точне місце перебування невідоме), журналіст Олег Ясинський (мешкає в Чилі, критик декомунізації в Україні), Олена Броницька (агітувала щеплюватися російською вакциною і нахвалювала Медведчука, точне місце перебування невідоме), Павло Карназицький (білорус, депортований з України за антиукраїнські матеріали), Олександр Дудчак (політтехнолог із російським паспортом, місце перебування невідоме), Кирило Молчанов (35-річний політтехнолог, місце перебування невідоме), Руслан Коцаба (обвинувачений в Україні у державній зраді, перебуває у США, яким чином вдалося виїхати – невідомо).

Також спікерами "Другой Украины" стали двоє депутатів міських рад: Богдан Гіганов (депутат Одеської міськради від ОПЗЖ, визнав, що втік з України), Максим Невінчанний (депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ, місце перебування невідоме).