У Польщі полковника запасу призначили новим послом в Україні
24 серпня 2024, 20:48Читать новость на русском
У Польщі відбулись кадрові зміни. Там ухвалили рішення про зміну посла в Україні.
У Польщі вирішили відправити в Україну нового посла – Пьотра Лукашевича. Він почне виконувати обов'язки з 1 вересня.
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Він був військовим
За словами речника МЗС, 1 вересня Лукашевич розпочне працювати послом Польщі в Україні.
Крім цього, останніми днями декілька нових польських послів розпочали роботу в інших країнах. Зокрема, посол ЄС в Україні у 2012-2016 роках Ян Томбінський став послом Польщі у Німеччині.
Хто такий Пьотр ЛукашевичПолітолог, дипломат, полковник запасу збройних сил Польщі. У 2012-2014 роках він працював на посаді посла Польщі в Афганістані, а у 1995-2006 роках займався питаннями державної безпеки та боротьби з тероризмом.
Крім цього, він також брав участь у стабілізаційних місіях в Іраку.
На цій посаді раніше перебував Ярослав Гузи.