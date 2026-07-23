Умєров чи Свириденко: Зеленський назвав свого кандидата на посаду посла України в США

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже запропонував колишній очільниці Кабінету міністрів Юлії Свириденко обійняти посаду посла України у Сполучених Штатах. Водночас рішення щодо майбутньої посади Рустема Умєрова ще опрацьовується.

Про це глава держави сказав під час спільного з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном спілкування з журналістами, передає "РБК-Україна".

Які посади можуть отримати Свириденко та Умєров?

За словами Зеленського, наразі тривають обговорення щодо подальшої роботи як Свириденко, так і Умєрова.

Я думаю про це (над посадою Умєрова – 24 Канал). У нас є обговорення із Рустемом і з Юлією (Свириденко – 24 Канал). Ми повернемось до Свириденко. У нас є пропозиції. Це вже не секрет, що, дійсно, при всій повазі до Ольги Стефанішиної, це не секрет, що я розраховував і пропонував Юлі Свириденко місце посла в США,

– заявив Зеленський.

Президент не уточнив, чи погодилася Свириденко на цю пропозицію.

Також Зеленський розповів про напрямки, на яких планує залучити Рустема Умєрова. За його словами, йдеться про переговорний процес щодо завершення війни, реалізацію Drone Deal та проєкт Freya.

"Перемовини та закінчення війни – зосереджений (Умєров – 24 Канал) буде там. Drone Deal і Freya. Якщо нам пощастить, якщо партнери будуть нам допомагати – я думаю, що нам вдасться. Це може бути інша сторінка захисту нашої держави", – наголосив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також говорив, що запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову декілька посад. Останнім з запропонованих варіантів стала посада віцепрем'єр-міністра з військових інновацій.