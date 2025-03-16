Новий прем'єр Канади вперше поговорив з Зеленським

Марк Карні, який нещодавно став новим прем'єром Канади, провів розмову з Володимиром Зеленським та союзниками. Обговорили шлях України до миру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Марка Карні в соцмережі X, раніше відомій як твітер.

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Карні поговорив з Зеленським

Карні розповів, що розмовляв з Зеленським, Стармером і багатьма найближчими союзниками, аби обговорити шлях України до миру. Прем'єр запевнив, Канада підтримує пропозицію про негайне припинення вогню.

Тепер Росія повинна припинити зволікати й нападати. Настав час для Росії добросовісно сісти за стіл переговорів. Як домовилися країни G7 у Шарлевуа, ми будемо посилювати моніторинг санкцій, щоб заохочувати їх до дотримання,

– наголосив Марк Карні.

Також новий прем'єр підкреслив, Канада є вірним союзником України й подбає про те, щоб Київ отримав військову підтримку, необхідну для самозахисту як зараз, так і в майбутньому.