Олег Кіпер, який нещодавно став прокурором Києва, оголосив, що про нього не можна говорити як про люстрованого, та підтвердив, що працював позаштатним радником глави Офісу Президента до свого поновлення в органах прокуратури.

Про це він заявив в інтерв’ю агенству "Інтерфакс-Україна".

У понеділок, 27 липня, Ірина Венедиктова представила Олега Кіпера новим прокурором Києва. У мережі одразу згадали, що він підпадає під дію закону про люстрацію, оскільки працював у ГПУ за часів Януковича.

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Про роботу в Єрмака

Олег Кіпер зазначив, що у 2016 році ним було отримано свідоцтво про право на провадження адвокатської діяльності, після чого він заснував адвокатське об'єднання. З квітня 2019 року Кіпер надавав професійну допомогу Офісу Президента з питань діяльності правоохоронних органів. А на початку 2020 року прийняв пропозицію стати позаштатним радником Андрія Єрмака. На цій посаді він продовжував займатися консультаціями з питань діяльності правоохоронних органів. А після свого поновлення в органах прокуратури він звільнився з Офісу Президента.

Про люстрацію

Кіпер стверджує, що його люстрація була незаконною, оскільки не було жодних фактів, що могли би стосуватися зловживання ним владою. Саме це і визнав суд у вересні 2019 року.

Нагадаємо, за часів Януковича Кіпер обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ. На цю посаду його було призначено тодішнім генпрокурором Віктором Пшонкою.

Що відомо про Олега Кіпера?

Свою кар’єру в прокуратурі Кіпер розпочав у 2001 році.

Він свого часу обіймав такі посади:

слідчий Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області;

прокурор відділу прокуратури Одеської області;

прокурор відділу Генеральної прокуратури;

начальник управління прокуратури Івано-Франківської області;

заступник прокурора Івано-Франківської області;

заступник начальника управління – начальника відділу Генпрокуратури.

9 червня 2020 року був призначений на посаду заступника прокурора Києва.

Декларація Кіпера

За даними декларації за 2019 рік дружина Кіпера має російське громадянство.

Дохід Кіпера склав 437 тисяч гривень зарплати від філії "Укрзалізниці", 52 тисячі від адвокатського об'єднання "Астрея ОВС". Дружина тим часом вказала дохід 4 мільйони 411 тисяч гривень від підприємницької діяльності. Також Олег Кіпер задекларував 9 мільйонів 282 тисячі криптовалюти Ripple, в той час як його дружина задекларувала 4 мільйони 913 тисяч криптовалюти Ethereum.

З нерухомості він задекларував дві квартири у Києві: одну площею 107 квадратних метрів, іншу – 50. Ще одну квартиру у Києві має дружина Кіпера, її площа – 151 квадратний метр; а також котедж для сімейного відпочинку у Яремче площею 162 квадратних метри. Дружина задекларувала у Яремче будинок для відпочинку, дві земельні ділянки площею 300 і 214 квадратних метрів.

Також у власності родини Кіперів є 4 автомобілі: у дружини LAND ROVER 2017 року за 700 тисяч гривень, у Кіпера Toyota RAV 4, Toyota Camry, ВАЗ 2115.

Крім того, "Схеми" виявили, що дружина Кіпера та дружина Сергія Кізя, що займав посаду генпрокурора за часів Юрія Луценка мають спільний бізнес. Фірма під назвою ТОВ "Рент-Техно" займається виробництвом електроенергії та наданням техніки в оренду.