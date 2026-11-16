Яскравість зменшать удвічі: у Києві запровадили новий режим вуличного освітлення
У Києві 16 листопада запровадили новий режим роботи вуличного освітлення міста. Яскравість ліхтарів приглушать наполовину, а декоративну підсвітку вимкнуть, проте на 8 магістралях збережуть повну потужність.
Як повідомили в КМДА, світлодіодні світильники з функцією димування вранці та ввечері працюватимуть лише на 50% потужності. Під час дії комендантської години яскравість знижуватимуть до 20%, тоді як звичайні ліхтарі вмикатимуть лише наполовину.
Як світитимуть парки та що буде з підсвіткою?
У столичних парках і скверах до початку комендантської години працюватиме лише кожен другий світильник, а вночі їх вимикатимуть зовсім. Виняток зроблять лише для окремих ліній, які необхідні для безперервної підзарядки систем централізованого оповіщення.
Київ також відмовляється від більшості архітектурно-декоративних підсвіток. До комендантської години підсвічуватимуть тільки три об'єкти: перила на Алеї художників, Берестейський шляхопровід та пам’ятник Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській. Також декоративне світло дозволили за потреби вмикати під час релігійних свят у місцях богослужінь.
Вулиці, де ліхтарі залишать на повну потужність
Окремі правила діятимуть для низки важливих магістралей столиці. Там ліхтарі працюватимуть на 100% потужності, а з 00:00 до 6:00 їхню яскравість зменшуватимуть до 50%:
- бульвар Вацлава Гавела;
- вулиця Виборзька (відрізок від Академіка Янгеля до Вадима Гетьмана);
- вулиця Академіка Янгеля;
- вулиця Миколи Закревського;
- вулиця Космонавта Поповича;
- проспект Лісовий;
- вулиця Райдужна;
- вулиця Ревуцького.
Раніше через гострий дефіцит електроенергії внаслідок ворожих обстрілів у столиці повністю вимикали освітлення для забезпечення електрикою важливих міських об'єктів.