Буде не лише ялинка: як Київ святкуватиме Новий рік 2024
Джерело:КМДА
У центрі Києва цьогоріч встановлять ялинку. У КМДА також відповіли на питання, чи плануються у столиці святкові гуляння.
Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко повідомила, що цьогоріч у столиці великих новорічних святкувань не планується, однак будуть події, присвячені Різдву.
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Новорічні розваги у Києві: що запланували у КМДА
Старостенко повідомила, що у Києві встановлять ялинку на Софіївській площі та облаштують поруч фотозону. Однак жодних святкових ярмарків чи атракціонів не буде.
Місто не витрачає бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій. У столиці цьогоріч не буде жодних масових святкувань, зокрема розміщення ярмарок, фудкортів та атракціонів на головних площах країни не передбачено. Проте ми не дамо Росії вкрасти у наших дітей ні Різдво, ні Новий рік,
– сказала вона.
Хоч біля ялинки розваг не буде, за словами Старостенко київські заклади культури теж долучаються до святкувань. Зокрема комунальні театри у грудні презентують різноманітні новорічні вистави.
Натомість у музеях проведуть майстер-класи зі створення різдвяної атрибутики та дідуха, презентації українських стародавніх і сучасних колядок та ще багато різних мистецьких і благодійних проєктів.
На додачу у бібліотеках будуть святкові флешмоби, благодійні акції, конкурси та майстер-класи для дітей.
Якою буде головне ялинка країни
- Наприкінці листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у центрі Києва традиційно буде ялинка. Її встановлять та прикрасять коштом меценатів. Старостенко уточнила, що столична ялинка буде прикрашена іграшками та енергозберігаючими гірляндами.
- Біля головної ялинки працюватиме фотозона, де будуть розташовані кілька невеличких новорічних ялинок, прикрашених іграшками. Кожен охочий зможе взяти іграшку собі на згадку, але перед цим зробити благодійний внесок на підтримку ЗСУ.