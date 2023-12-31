Щоб свята пройшли тихо та спокійно: у Києві нагадали про правила безпеки й обмеження

Ворог не припиняє атакувати Україну, і різдвяні та новорічні дні не стали винятком. Тому українцям варто дбати про власну безпеку, а також пам'ятати про обмеження, які діють й на свята.

У пресслужбі КМДА киянам нагадали правила безпеки під час новорічних свят. Варто пам'ятати, що ворог – підступний, тому у такі дні треба зважати на сигнали повітряної тривоги.

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Пам'ятайте про безпеку на свята

Українців закликають дотримуватися комендантської години, яка у Києві діє щодня з 00:00 до 05:00. Нагадаємо, що у цей час заборонено:

перебувати на вулиці та у громадських місцях,

переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.

Однак залишати домівку вночі дозволяється під час повітряної тривоги, щоб дістатися до найближчого укриття. Варто пам'ятати, що із собою необхідно мати документи, що посвідчують особу, аби правоохоронці могли ідентифікувати особу.

У святкові дні також важливо заздалегідь планувати повернення додому, адже на дорогах можуть виникнути затори.

У налаштуваннях Київ Цифровий можна увімкнути сповіщення, що за 60 хвилин нагадає про початок комендантської години,

– нагадали у КМДА.

В адміністрації нагадали, що наземний громадський транспорт курсує вулицями столиці до 22:30. Станції метрополітену в режимі перевезень також працюють орієнтовно до 22:20 (залежно від станції), а у режимі укриття – 46 підземних станцій відкриті цілодобово.

"У разі оголошення сигналу повітряної тривоги переходьте в найближче до вас укриття. З оновленою мапою укриттів і пунктів обігріву можна ознайомитися в застосунку Київ Цифровий", – додали в пресслужбі.

Також варто зважати на пожежну безпеку, адже на новорічні свята загроза загоряння дуже висока. Під час святкувань стрімко зростає кількість пожеж, які виникають унаслідок порушення правил пожежної безпеки при користуванні гірляндами та встановленні ялинок, тому варто дбати про власну безпеку.



Правила пожежної безпеки / КМДА



Правила пожежної безпеки / КМДА

Заборона використання феєрверків

В адміністрації наголосили, що у Києві заборонена реалізація (продаж, торгівля) феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск. Правоохоронні органи реагуватимуть на такі випадки відповідно.

Варто наголосити, що використання феєрверків під час дії воєнного стану карається штрафом, а у деяких випадках – позбавленням волі.