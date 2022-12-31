ДТЕК обіцяє забезпечити жителів Києва та області світлом на Новий рік

На Новий рік українці можуть бути зі світлом. Енергетики роблять все можливе, щоб наш народ зустрів свято без темряви.

Таким чином, енергетики планують не застосовувати графіки відключень. Нагадаємо, що є регіони, де планові графіки зараз забезпечити неможливо.

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Українці можуть бути зі світлом на Новий рік

У ДТЕК повідомили, що енергетики зроблять все можливе, щоб на Новий рік столиця, Київська область та Дніпропетровщина були зі світлом.

Енергетики докладають максимум зусиль, щоб за рахунок суттєвого обмеження промисловості забезпечити жителів Києва, Київщини та Дніпропетровщини світлом у новорічну ніч, не застосовуючи графіки відключень,

– написали у компанії.

В Одесі обмежать роботу заводів через світло

Напередодні стало відомо, що в Одесі військова адміністрація проводить роботу з найбільш енергомісткими промисловими підприємствами області щодо обмеження їхньої роботи у святкові дні.

Вивільнені енергетичні потужності будуть направлені на забезпечення побутових споживачів електроенергією для того, щоб у мешканців Одеської області була можливість провести святкові дні, а саме 31 грудня та 1 січня, без відключення електроенергії, на скільки буде дозволяти безпекова ситуація.