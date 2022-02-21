Новий спад на вихідних: за добу виявили понад 13 500 хворих на COVID-19
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 20 лютого, в Україні зафіксували 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них інфікувалося 1 254 дітей та 151 медпрацівник.
Водночас за минулу добу зменшилась і кількість госпіталізованих: 1 886 осіб проти 3 172 хворих, яких поклали до лікарні днем раніше.
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Протягом 20 лютого недугу змогли побороти 13 904 хворих. Натомість COVID-19 назавжди забрав життя 127 осіб.
Темпи тестування
Від початку пандемії в Україні провели 19 390 438 ПЛР-тестувань. Водночас за минулу добу зробили 46 428, з яких:
- 17 065 – методом ПЛР;
- 2 272 – методом ІФА;
- 27 091 – досліджень експрес-тестами на антиген.
Статистика хворих у регіонах за добу
- Київ – 2 297;
- Вінницька область – 140;
- Волинська область – 443;
- Дніпропетровська область – 1 353;
- Донецька область – 593;
- Житомирська область – 480;
- Закарпатська область – 137;
- Запорізька область – 564;
- Івано-Франківська область – 126;
- Київська область – 2 297;
- Кіровоградська область – 313;
- Луганська область – 188;
- Львівська область – 290;
- Миколаївська область – 1 099;
- Одеська область – 1 011;
- Полтавська область – 502;
- Рівненська область – 251;
- Сумська область – 251;
- Тернопільська область – 156;
- Харківська область – 911;
- Херсонська область – 582;
- Хмельницька область – 203;
- Черкаська область – 636;
- Чернівецька область – 184;
- Чернігівська область – 368.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика захворюваності
За весь час пандемії в країні недугу підхопили 4 734 333 осіб. З них 3 952 363 – одужали, однак ще 104 645 хворих померли.
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Додамо, що станом на 20 лютого у червоній зоні карантину в Україні залишаються 5 областей. Однак ситуація в трьох із них покращується. Тож невдовзі вони можуть перейти у зону зі слабшими обмеженнями. Мовиться про Закарпатську, Рівненську та Івано-Франківську області.
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