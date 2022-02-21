Новий спад на вихідних: за добу виявили понад 13 500 хворих на COVID-19

21 лютого 2022 , 08:18
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 20 лютого, в Україні зафіксували 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них інфікувалося 1 254 дітей та 151 медпрацівник.

Водночас за минулу добу зменшилась і кількість госпіталізованих: 1 886 осіб проти 3 172 хворих, яких поклали до лікарні днем раніше.

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Протягом 20 лютого недугу змогли побороти 13 904 хворих. Натомість COVID-19 назавжди забрав життя 127 осіб. 

Темпи тестування

Від початку пандемії в Україні провели 19 390 438 ПЛР-тестувань. Водночас за минулу добу зробили 46 428, з яких:

  • 17 065 – методом ПЛР;
  • 2 272 – методом ІФА;
  • 27 091 – досліджень експрес-тестами на антиген.

Статистика хворих у регіонах за добу

  • Київ – 2 297;
  • Вінницька область – 140;
  • Волинська область – 443;
  • Дніпропетровська область – 1 353;
  • Донецька область – 593;
  • Житомирська область – 480;
  • Закарпатська область – 137;
  • Запорізька область – 564;
  • Івано-Франківська область – 126;
  • Київська область – 2 297;
  • Кіровоградська область – 313;
  • Луганська область – 188;
  • Львівська область – 290;
  • Миколаївська область – 1 099;
  • Одеська область – 1 011;
  • Полтавська область – 502;
  • Рівненська область – 251;
  • Сумська область – 251;
  • Тернопільська область – 156;
  • Харківська область – 911;
  • Херсонська область – 582;
  • Хмельницька область – 203;
  • Черкаська область – 636;
  • Чернівецька область – 184;
  • Чернігівська область – 368.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика захворюваності

За весь час пандемії в країні недугу підхопили 4 734 333 осіб. З них 3 952 363 – одужали, однак ще 104 645 хворих померли.

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Додамо, що станом на 20 лютого у червоній зоні карантину в Україні залишаються 5 областей. Однак ситуація в трьох із них покращується. Тож невдовзі вони можуть перейти у зону зі слабшими обмеженнями. Мовиться про Закарпатську, Рівненську та Івано-Франківську області.


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Автор: Альона Захарова