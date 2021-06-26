Новий удар по Лукашенку: що робити Україні

Санкції Євросоюзу проти Білорусі: чи варто Україні до них приєднуватися? Цього тижня, 21 червня, Євросоюз ухвалив рішення заморозити активи та запровадив візові заборони щодо 78 білоруських офіційних осіб і 8 підприємств. Далі читайте російською.

В четверг, 24 июня ЕС утвердил секторальные экономические санкции против Беларуси, охватывающие обширный перечень отраслей РБ.

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В частности, санкции были утверждены в отношении торговли нефтепродуктами и калийными удобрениями; утвержден запрет на передачу технологий и оборудования для прослушивания телефонных сетей и перехвата интернет сообщений; запрет на передачу товаров и технологий военного и двойного назначения и т.д.

В свою очередь, введение данных санкций заставляет задаться вопросом, каково будет в них место Украины, как партнера Европейского Союза?

Стоит ли Украине к ним присоединяться, и обязана ли она это делать?

Факт в том, что официальный Минск еще месяц назад крайне враждебно отреагировал на позицию Украины относительно принудительной посадки гражданского самолета, под ложным предлогом, для ареста Романа Протасевича. И эта враждебность проявлялась, в том числе и в контексте неких контрмер к не устраивающему Минск поведению Киева.

Например, в конце мая появилась информация о том, что Минск рассматривает вопрос приостановки поставки в Украину бензина А-95. Эта была первая попытка Минска показать зубы Киеву, в ответ на поддержку принятых ЕС мер в отношении прекращения авиасообщения с РБ.

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И хотя эта попытка была крайне неудачной, ведь Беларусь потеряла бы от такой приостановки серьезную долю поступлений в бюджет, именно тогда впервые заговорили о том, что Беларусь может развернуть самую настоящую экономическую войну против Украины.

Но и тогда же возник вопрос, а кто от такого рода противостояния пострадает больше?

Дело в том, что Украина, это на сегодняшний день, пожалуй, единственная страна с которой товарооборот Беларуси имеет, очевидно, положительное сальдо для Минска. Иными словами, Беларусь в Украину продает больше, чем покупает.

В 2020 году товарооборот между Украиной и Беларусью превысил $4,5 миллиарда, из которых экспорт белорусских товаров в Украину составил $3,1 миллиарда, а импорт украинских товаров — $1,4 миллиарда.

Примечательно, что экспорт Беларуси в Украину представляет собой в основном нефтепродукты, удобрения минеральные смешанные, кокс и битум, газы нефтяные и углеводороды газообразные, тракторы и седельные тягачи, автомобили грузовые, удобрения калийные, плиты ДВП, удобрения азотные, шины.

Фактически, если бы Беларусь прекратила бы эти поставки в Украину, она лишилась бы выгодного рынка сбыта и очень существенного пополнения бюджета, но Украина не потеряла бы особо ровным счётом ничего. Ведь все те товары, которые экспортирует РБ в Украину, без труда можно заменить поставками из Европы и не только. Например, белорусские нефтепродукты, представляющие собой на самом деле российские, вполне могут быть заменены на азербайджанские поставки.

К слову сказать, в период нефтяной войны между Беларусью и Россией, в 2019-2020 именно транзитом через Украину планировалось компенсировать нехватку российской нефти в РБ азербайджанской продукцией. В целом, благодаря поставкам нефти из Азербайджана Беларусь могла значительно уменьшить энергетическую зависимость от РФ, но, увы, история стала развиваться в совсем ином направлении. С другой стороны, как говорится, свято место пусто не бывает, потеря поставок нефтепродуктов из Беларуси с лихвой будет компенсировано поставками из Азербайджана.

В свою очередь, Украина поставляет в Беларусь сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, вагоны грузовые железнодорожные или трамвайные, части подвижного состава, прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный, тару пластмассовую, тару из бумаги и картона, лекарственные средства.

Заменить эти товары Беларусь сможет, в случае санкций, разве что благодаря поставкам из России, но почему эти поставки намного раньше не заняли украинскую долю? Да потому, что аналогичные российские товары, во-первых, дороже, во-вторых, менее надежные. Но можно вспомнить и третье – у Беларуси с Россией сальдо отрицательное, а при таких условиях, Беларусь еще больше будет тратить и еще меньше зарабатывать от таких торговых отношений. Точнее, не будет зарабатывать вовсе.

По сути, от разрыва подобного рода отношений, Украина не столько потеряет, сколько получит возможность переориентировать свой рынок на страны, режимы которых не настолько токсичные и двусторонние отношения с которыми не обусловлено фактором неожиданности от принятия руководством этих стран неадекватных решений.

С другой стороны, если Украина не примет сторону ЕС в санкционном вопросе с Беларусью, это не станет для нашей страны неким политическим скандалом. В данном случае для Украины участие в санкционной политике ЕС это добрая воля, а не обязательное принуждение. Но именно такое показательное единство может иметь определённый профит в будущем, при этом ускорить процесс замены белорусской продукции европейской.

Единственной проблемой при положительном принятии решения руководством страны относительно санкций станет лишь время. Время, которое понадобиться для замены белорусской продукции её аналогами. Но это уже будут не более чем временные трудности.